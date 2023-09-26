Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов вслед за нефтью, индекс Мосбиржи превысил 3050п

Москва. 26 сентября. Снижение рынка акций РФ во вторник вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанками сменилось коррекционным отскоком благодаря выросшей нефти (Brent поднялась к $94 за баррель). Индекс Мосбиржи после локального падения к 3000 пунктам развернулся и завершил день выше 3050 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги металлургов и финансовых компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3051,91 пункта (+0,2%, утром индекс опускался до 3001,92 пункта), индекс РТС - 998,49 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 96,29 рубля (+0,05 рубля), утром курс опускался к 96 руб./$1.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, индекс Мосбиржи после утреннего снижения и приближения к отметке 3000 пунктов к завершению торговой сессии вышел в "плюс".

В секторе металлургии лидировали акции сталелитейных компаний на идее возвращения компаний к выплатам дивидендов. В финансовом секторе можно выделить выросшие акции Сбербанка и ВТБ на ожиданиях высокой прибыли по итогам 2023 года. Компании нефтегазового сектора сократили снижение на фоне роста цен на нефть.

"Инвесторы вслед за ростом "идейных" бумаг пытаются перейти к покупкам более широким фронтом. Индекс МосБиржи в среду может попробовать подняться в верхнюю часть диапазона 3000-3100 пунктов. Поддержку индексу могут оказать цены на нефть, которые перешли к росту", - считает Лящук.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник большую часть торгов сохранял слабую динамику при невысокой активности операций, однако отскочившая вверх нефть улучшила вечером настроения.

Импульс снижения индекса Мосбиржи уперся в сильную зону поддержки вблизи 3000 пунктов, пока для ее пробоя оснований нет, считает эксперт. В то же время надежных актуальных драйверов для роста тоже локально не просматривается. Настрой на мировых биржах остается не самым оптимистичным: китайские и европейские индексы "краснели", в США также наблюдается развитие нисходящей коррекции. Помимо жесткости последнего прогноза ФРС по ставкам на общие настроения негативно влияют риски "шатдауна" - приостановки работы федерального правительства США из-за неспособности политиков вовремя договориться о его финансировании. Как и в случае с "потолком" госдолга, риски "шатдауна" служат предметом для политического торга между демократами и республиканцами, отметил Бахтин.

В среду пройдет заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики, в США выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования, Росстат представит сведения за август по уровню безработицы, розничным продажам и ВВП. Совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос дивидендной политики и стратегии. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 сентября - 2985-3105 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов во вторник отвоевал внутридневные потери и восстановился от локальных минимумов благодаря покупкам в отдельных эмитентах.

Акции сталелитейных компаний во вторник выросли без очевидных фундаментальных причин. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на улучшение ситуации в секторе и возврат компаний к выплате дивидендов. Акции Polymetal скорректировались после резкого роста накануне, так и не получив поддержки со стороны конкретики по возможному возвращению компании к выплате дивидендов.

Зарубежные фондовые площадки во вторник оставались в режиме ухода от риска, который подкреплялся слабыми макроэкономическими данными из США. Значимых позитивных новостей пока не приходит и из Китая, где сохраняются сложности в секторе недвижимости. Среда же начнется с данных о динамике прибыли промышленных предприятий КНР. Индексы МосБиржи и РТС пока не дают однозначных сигналов в отношении дальнейшей динамики. В середине недели интересные новости могут поступить от Мосбиржи, совет директоров которой рассмотрит обновленную дивидендную политику и стратегию. С учетом того, что за 2022 год Мосбиржа выплатила в качестве дивидендов 30% от чистой прибыли по МСФО, локальным позитивом для акций могла бы стать фиксация более высокого уровня выплат (но, вероятно, меньше 60% от чистой прибыли согласно текущей политике, действие которой было частично приостановлено), считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, неопределенности отечественному рынку во вторник добавили сообщения о внесенных в Госдуму РФ поправок к закону о налоге на сверхприбыль, предполагающих распространение windfall tax на нефтегазовый сектор. В то же время корпоративные новости и дивиденды ряда компаний немного сгладили негативный фон.

В лидеры роста на данных об уверенном увеличении объема розничных продаж в России за июль вышли депозитарные расписки Х5 Retail (+4,8%). В аутсайдерах на новости о введенных США ограничениях на торговлю с компанией оказались бумаги производителя титана "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-4,2%). Прогноз для индекса МосБиржи на торги 27 сентября - продолжение колебаний в пределах 3000-3100 пунктов, считает Мильчакова.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%) из-за проблем в секторе недвижимости Китая, "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-1%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 1-1,3% во главе с Nasdaq).

Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж. Компания сообщила о намерении найти новый способ сокращения долга. Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечают эксперты.

Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве в суд Шэньчжэня из-за невозможности расплатиться по долгам. На конец мая долги компании превышали 668 млн юаней ($91 млн). План реструктуризации долга включает продажу зарубежных активов.

Процентные ставки останутся высокими и в следующем году, заявил глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, выступая на CNBC в понедельник. "Это (сохранение высоких ставок - ИФ) будет немного дольше, чем предполагали рынки", - отметил он.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в сентябре упал до 103 пунктов с августовского уровня 108,7 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 105,5 пункта, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 675 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в августе до 700 тыс., по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены перешли к росту после утреннего снижения, инвесторы ожидают статистику о запасах сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $93,94 за баррель (+0,7% и +0,02% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $90,49 за баррель (+0,9% и -0,4% накануне).

Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране (23:30 МСК), а в среду официальную статистику представит Минэнерго США. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+7,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+4,9%), X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,8%), бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-6,4%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-6,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,9%), "ВСМПО-Ависма" (-4,2%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-3,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,3%).

Просели акции банка "Санкт-Петербург" (-1,7%, до 288,3 рубля; и -1,1% "префы") в рамках фиксации прибыли игроками по факту утверждения дивидендов за полугодие.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, сообщил банк. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,5 млрд рублей, датой закрытия реестра на получение дивидендов утверждено 9 октября.

За 2022 год банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) выплатил дивиденды в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную. Банк в соответствии с действующей дивидендной политикой, направляет на дивиденды 20% чистой прибыли по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 52,67 млрд рублей (из них 9,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,46 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,98 млрд рублей на акции "Газпрома").