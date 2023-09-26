Котировки евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 26 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,06% от номинала (доходность - 9,37% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не продемонстрировали яркой динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,17% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,23% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Вместе с тем цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросла за день на 3 базисных пункта, составив 34,68% от номинала (его доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 15,47% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 55,4% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, поднявшись до 29,75% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов, до 52,49% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 23,74% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 4 базисных пункта - до 49,95% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 18,82% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 21 базисный пункт, составив 64,98% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник небольшое снижение, продолжая отыгрывать достаточно "жесткие" комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, сделанные им по итогам сентябрьского заседания, состоявшегося на прошлой неделе.

Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов 26 сентября прибавила пару базисных пунктов и достигла отметки 4,57% годовых, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы США. Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что американскому центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

Кроме того, глобальные инвесторы с тревогой следят за новостями из сектора недвижимости Китая. Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве из-за невозможности расплатиться по долгам, достигшим на конец мая 668 млн юаней ($91 млн). Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж.