"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Meituan

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской платформы электронной коммерции Meituan с прогнозной стоимостью 184 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 57% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания торгуется по мультипликатору P/S на уровне 2,3x 2023П и 1,8x 2024П. На "роуд-шоу" менеджмент Meituan ответил на вопросы, которые беспокоят инвестиционное сообщество - проблема конкуренции в офлайн-бизнесе, темпы роста заказов на доставку продуктов питания, а также прогресс в снижении убытка Meituan Select. На наш взгляд, котировки акций эмитента адекватно отражают пессимизм рынка", - указывают эксперты.

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