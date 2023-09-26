Акции ВТБ вновь интересны для долгосрочных покупок - "Финам"

Акции ВТБ после прошедшей коррекции вновь стали интересными для долгосрочных вложений, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов.

"ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций, поэтому прошлый год стал для него финансово провальным. Между тем худшее позади, и в текущем году банк быстро восстанавливает прибыльность. Несмотря на недавние допэмиссии, капитальная позиция банка остается уязвимой, что, скорее всего, не позволит ему возобновить выплату дивидендов в обозримом будущем. Однако это компенсируется невысокой оценкой по мультипликаторам. За последние недели акции ВТБ заметно скорректировались вниз вместе с широким рынком и, на наш взгляд, снова выглядят интересными для долгосрочных покупок", - пишет эксперт в комментарии.

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