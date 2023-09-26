Рубль днем слабо подрастает к основным валютам перед налоговыми выплатами сентября

Москва. 26 сентября. Доллар США, евро и китайский юань слегка дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами сентября.

Курс доллара США составил 96,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,94 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,35 копейки - до 98,79 руб. Курс китайского юаня ослаб на 0,7 копейки - до 13,14 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает слегка повышаться к основным валютам второй день подряд на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед сентябрьским единым днем уплаты налогов. В четверг, 28 сентября, они должны будут перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники торгов продолжают анализировать варианты усиления валютного контроля со стороны государства с целью снижения волатильности рубля. Речь, в том числе, идет о возможности разделения валютного рынка на внутренний и внешний, заявления о котором прозвучали накануне.

Так, решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы, накануне предложил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он отметил, что эту позицию Минэкономразвития обсуждает с ЦБ.

Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, в свою очередь, выразил сомнение Банк России.

Риски ослабления рубля полностью не исчерпаны в среднесрочной перспективе, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "Минэко предложило аналог китайский модели управления курсом, которая предусматривает управление через систему ограничений. Тем не менее ЦБ РФ сохраняет свою приверженность политике плавающего обменного курса. Таким образом, заявление министра экономического развития демонстрирует опасения властей по поводу ситуации на валютном рынке. Это соответствует нашим ожиданиям о том, что риски ослабления курса рубля полностью не исчерпаны в среднесрочной перспективе, хотя в ближайшие месяцы курс будет стабильным на уровнях 90-100 руб./$1", - пишет эксперт банка.

Курс рубля может закрепиться ниже уровня 96 руб./$1 во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов. Он отмечает, что по итогам понедельника курс доллара практически не изменился, преимущественно проведя день в достаточно узком диапазоне 96-96,2 руб./$1.

"Участники рынка осмысливали заявления министра экономического развития М. Решетникова, - пишет Локтюхов. - Хотя предложения министра для борьбы с волатильностью рубля разработать аналог "китайской модели" валютного рынка, когда между внутренним и внешним рынком есть "мембрана", но в то же время нет "двух курсов", выглядят необычно, в целом рынок получил очередные подтверждения того, что власти активно обсуждают дополнительные меры валютного контроля. Которые, скорее, как раз будут фокусироваться на ограничениях по выводу капитала из страны, а не на ужесточении требований по продаже экспортной выручки".

Ожидания таких мер, на взгляд эксперта банка, будут способствовать ослаблению спекулятивного спроса на валюту. И в совокупности с видами на оживление активности экспортеров ввиду приближающегося дня налоговых выплат (28 сентября) позволяют более позитивно смотреть на ближайшие перспективы рубля.

"Рубль во вторник сдержанно укрепляется к ключевым валютам. Ждем, что по итогам дня курс доллара наконец-то сможет закрепиться "под" отметкой 96 руб./$1. По-прежнему рассчитываем увидеть доллар к концу недели на более низких уровнях. Наш целевой ориентир на конец сентября прежний - 92.5 руб./$1", - прогнозирует Локтюхов.

Цены на нефть опускаются во вторник в преддверии публикации сведений о запасах в США.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,74% - до $92,6 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,69% - до $89,04 за баррель.

Давление на рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, оставившей базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и давшей понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Кроме того, Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране, а в среду официальную статистику представит Минэнерго. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.

Банк России во вторник, 26 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 975,6 млрд рублей (при лимите 2,29 трлн рублей и спросе 1 трлн 975,6 млрд рублей) в среднем по ставке 12,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 сентября, банки разместили 1 трлн 985,7 млрд рублей (при лимите 2,77 трлн рублей и спросе 1 трлн 985,7 млрд рублей) в среднем по ставке 12,73% годовых.