"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 205 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 205 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,3%, стоп-приказ: 166 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Биржа продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и заявляет об увеличения количества активных инвесторов, отмечают аналитики. 27 сентября наблюдательный совет биржи рассмотрит вопросы о новой стратегии и дивидендной политике. Публикация результатов заседания может стать дополнительным драйвером роста котировок.

"С точки зрения технического анализа цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 205 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 166 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,60", - указывают в "Финаме".

ПАО "Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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