Котировки акций Московской биржи могут обновить исторический максимум к концу сентября - БКС Экспресс

Котировки акций Московской биржи могут обновить исторический максимум к концу сентября, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Акции "Московской биржи" идут наперекор широкому рынку, обновляя максимумы года, - пишет эксперт. - Такими темпами до исторического максимума, немногим ниже 193 руб., акции уже недалеко. Причина повышенного сентимента кроется в высоких процентных и комиссионных доходах корпорации на фоне роста ставки ЦБ, увеличения числа участников и оборотов торгов. А это уже фактор высоких дивидендов. 27 сентября участники рынка ждут ясности по новой программе мотивации акционеров".

Таким образом, короткие позиции против актуального восходящего тренда все также неэффективны, считает Зельцер. По мнению эксперта, тактически к концу месяца бумага может переписать свой максимум от мая 2021 года, и только по факту решения корпорации, видимо, стоит ждать технической коррекции перегретого актива.

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