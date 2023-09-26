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26 сентября 2023 года 14:36
Котировки акций Московской биржи могут обновить исторический максимум к концу сентября - БКС Экспресс
Котировки акций Московской биржи могут обновить исторический максимум к концу сентября, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Акции "Московской биржи" идут наперекор широкому рынку, обновляя максимумы года, - пишет эксперт. - Такими темпами до исторического максимума, немногим ниже 193 руб., акции уже недалеко. Причина повышенного сентимента кроется в высоких процентных и комиссионных доходах корпорации на фоне роста ставки ЦБ, увеличения числа участников и оборотов торгов. А это уже фактор высоких дивидендов. 27 сентября участники рынка ждут ясности по новой программе мотивации акционеров". Таким образом, короткие позиции против актуального восходящего тренда все также неэффективны, считает Зельцер. По мнению эксперта, тактически к концу месяца бумага может переписать свой максимум от мая 2021 года, и только по факту решения корпорации, видимо, стоит ждать технической коррекции перегретого актива. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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