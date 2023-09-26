"БКС МИ" повысил до "держать" рекомендацию для акций Roblox

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Roblox с "продавать" до "держать", понизив при этом целевую цену с $32 до $26 за бумагу, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики отмечают, что за полгода котировки акций компании упали на 40%, и прогноз рентабельности компании на 2024 год был понижен.

Компания продемонстрировала нейтральные результаты за II квартал 2023 года, отмечается в комментарии. Roblox ожидает усиления монетизации рекламы на платформе. В IV квартале 2023 год рост выручки должен опередить рост издержек, полагает менеджмент компании.

Аналитики "БКС МИ" отмечают следующие риски:

- Усиление конкуренции со стороны других видеоигровых компаний.

- Падение популярности игр на платформе может вызвать отток юзеров.

- Регуляторные риски.

Roblox - американский разработчик онлайн-платформы, где пользователи могут разрабатывать собственные игры и играть в созданные другими игры.

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