Инвесторы не хотят продавать золото в ожидании повышения ставки ФРС в 2024г - "Финам"

Инвесторы не хотят продавать золото в ожидании повышения ставки ФРС США в 2024г году, отмечается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

"Неделей ранее золото не смогло преодолеть локальное сопротивление в районе $1950/унц. После чего золото опять ушло в коррекцию. В итоге котировки драгметалла уже около 2-х месяцев "пилят" в консолидации $1890-1950/унц. По графику мы видим сужающийся клин - развязка близка. При этом, даже "жесткая" риторика ФРС не вызвала обвала цен на золото - инвесторы не верят в новое повышение ставки в этом году и не хотят продавать золото, ожидая что в 2024 году ФРС станет снижать ставки, что вытолкнет стоимость драгметаллов наверх", - пишет Потавин.

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