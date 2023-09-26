Среднесрочные риски ослабления рубля пока сохраняются - Альфа-банк

Риски ослабления рубля полностью не исчерпаны в среднесрочной перспективе, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Минэко предложило аналог китайский модели управления курсом, которая предусматривает управление через систему ограничений. Тем не менее ЦБ РФ сохраняет свою приверженность политике плавающего обменного курса. Таким образом, заявление министра экономического развития демонстрирует опасения властей по поводу ситуации на валютном рынке. Это соответствует нашим ожиданиям о том, что риски ослабления курса рубля полностью не исчерпаны в среднесрочной перспективе, хотя в ближайшие месяцы курс будет стабильным на уровнях 90-100 руб./$1", - пишет эксперт банка.

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