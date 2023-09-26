Рынок акций РФ утром снизился вслед за миром, индекс Мосбиржи просел в район 3020п

Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent опустилась к $92,2 за баррель) из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанков в целях борьбы с растущей инфляцией. Индекс Мосбиржи опустился в район 3020 пунктов, в лидерах отката выступили бумаги Polymetal и расписки Ozon.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3025,39 пункта (-0,7%), индекс РТС - 990,75 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 96,22 рубля (-0,02 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-2,5%), расписки OZON (-1,6%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), накануне глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари высказался за еще одно повышение ставки ФРС, что поддержало дальнейший рост доходностей американских казначейских бумаг и укрепление доллара. На российском рынке в центре внимания остаются детали проекта федерального бюджета РФ. Резкое наращивание расходов способно усилить ценовое давление, в то время как риски невыполнения планов по доходам выглядят значимыми, что может в дальнейшем потребовать введение дополнительных налоговых мер.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает во вторник снижения индекса МосБиржи.

"Вчера индексу не удалось отскочить, вместе с ухудшившимся внешним фоном и резко сократившимся объемами торгов индекс МосБиржи рискует сегодня вновь протестировать отметку 3000 пунктов. В случае, если индексу не получится удержаться выше нее, в ближайшие дни мы можем увидеть продолжение нисходящей коррекции", - считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ проседает из-за сохранения тенденции ухода от риска за рубежом и отсутствия идей для масштабного роста. Акционеры банка "Санкт-Петербург" во вторник рассмотрят дивиденды за I полугодие текущего года с максимальной на рынке РФ полугодовой доходностью по обычным бумагам 6,5%, одобрение которых может вызвать волатильность в акциях эмитента. Повышенный интерес накануне наблюдался к акциям "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-0,8% утром во вторник, до 113,28 рубля), которым теперь предстоит преодолеть сопротивление 116 руб. для подтверждения настроя на дальнейший рост, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", розничные инвесторы сосредоточены на уровне 3000 пунктов по индексу МосБиржи - рынку важно удержаться выше. В случае пробития вниз этого уровня падение может ускориться, и потенциальное снижение может составить порядка 5%. Тем не менее, пока индекс МосБиржи находится в широком диапазоне с верхней границей 3300 пунктов. По нефти в среднесрочной перспективе восходящий тренд сохраняется, однако краткосрочно котировки эталонной нефти марки Brent могут просесть к $90 за баррель, прежде чем возобновится рост, считают эксперты.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,5%, закрывшись в "плюсе" впервые за пять сессий. При этом Уолл-стрит все еще близка к снижению по итогам всего сентября, пишет MarketWatch.

Котировки акций по-прежнему находятся под давлением со стороны растущей доходности американских гособлигаций после того, как Федрезерв дал понять, что в этом году рассчитывает повысить ставку еще раз.

Процентные ставки останутся высокими и в следующем году, заявил глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, выступая на CNBC в понедельник. "Это (сохранение высоких ставок - ИФ) будет немного дольше, чем предполагали рынки", - отметил он.

Внимание инвесторов также направлено на публикацию данных о продажах новых домов в Штатах в августе и индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре, которые будут обнародованы во вторник в 17:00 МСК.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%) из-за проблем в секторе недвижимости Китая, "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,03-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,5-0,6%).

Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж. Компания сообщила о намерении найти новый способ сокращения долга. Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечают эксперты.

Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве в суд Шэньчжэня из-за невозможности расплатиться по долгам. На конец мая долги компании превышали 668 млн юаней ($91 млн). План реструктуризации долга включает продажу зарубежных активов.

На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются в преддверии публикации сведений о запасах в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $92,24 за баррель (-1% и +0,02% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $88,63 за баррель (-1,2% и-0,4% накануне).

Давление на рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания ФРС.

Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране (23:30 МСК), а в среду официальную статистику представит Минэнерго США. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-5,8%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-3,8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-2,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2%).

Выросли акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,9%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+8,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,7% и +11,5% "префы"), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 8,95 млрд рублей (из них 1,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,11 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 735,27 млн рублей на акции "Московской биржи").