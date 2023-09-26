"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Мечела

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Эмитент сообщил о реструктуризации кредита на сумму $320 млн в результате заключения соглашений с Газпромбанком, который приобрел в полном объеме все права у иностранного кредитора. Условия соглашений предусматривают прощение части общего долга, конвертацию всей суммы новой задолженности в рубли, выплату долга в течение двух лет. Размер неурегулированных кредитных обязательств "Мечел" снизился с 15% до 3% от величины кредитного портфеля. Общий долг компании на конец 1П23 составлял 257 млрд руб. Все это позитивные факторы, - указывают эксперты. - Акции в 4-5 раз дешевле аналогов по мультипликаторам P/E (M2M). Исторически этот дисконт связан с высоким долгом, но эмитент исправно гасит его последние три года, что пока не отражено в оценке бумаги".

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