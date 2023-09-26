Курс рубля может закрепиться ниже уровня 96 руб./$1 во вторник - ПСБ

Курс рубля может закрепиться ниже уровня 96 руб./$1 во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Аналитик отмечает, что по итогам понедельника курс доллара практически не изменился, преимущественно проведя день в достаточно узком диапазоне 96-96,2 руб./$1. "Участники рынка осмысливали заявления министра экономического развития М. Решетникова, - пишет Локтюхов. - Хотя предложения министра для борьбы с волатильностью рубля разработать аналог "китайской модели" валютного рынка, когда между внутренним и внешним рынком есть "мембрана", но в то же время нет "двух курсов", выглядят необычно, в целом рынок получил очередные подтверждения того, что власти активно обсуждают дополнительные меры валютного контроля. Которые, скорее, как раз будут фокусироваться на ограничениях по выводу капитала из страны, а не на ужесточении требований по продаже экспортной выручки".

Ожидания таких мер, на взгляд эксперта банка, будут способствовать ослаблению спекулятивного спроса на валюту. И в совокупности с видами на оживление активности экспортеров ввиду приближающегося дня налоговых выплат (28 сентября) позволяют более позитивно смотреть на ближайшие перспективы рубля.

"Рубль во вторник утром сдержанно укрепляется к ключевым валютам. Ждем, что по итогам дня курс доллара наконец-то сможет закрепиться "под" отметкой 96 руб./$1. По-прежнему рассчитываем увидеть доллар к концу недели на более низких уровнях. Наш целевой ориентир на конец сентября прежний - 92.5 руб./$1", - прогнозирует Локтюхов.

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