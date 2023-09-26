Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут статистика из России и США, комментарии ФРС:

- Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в сентябре;

- Продажи нового жилья в США за август;

- Цены на жилье в США в июле;

- Выступление члена FOMC ФРС Мишель Боуман;

- Недельные данные по запасам нефти в США от API.

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