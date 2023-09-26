Вероятно снижение индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи на торгах во вторник с возможным тестированием уровня 3000 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Если индексу не удастся удержаться выше указанной отметки, то в ближайшие дни мы сможем увидеть продолжение его коррекции", - отмечает эксперт в комментарии.

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