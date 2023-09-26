Идей в классических ОФЗ в настоящее время нет, интерес представляют флоатеры - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на флоатеры (в том числе корпоративные), идей в классических рублевых гособлигациях в настоящее время нет, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Давление на средний и длинный участок кривой ОФЗ в понедельник ожидаемо сохранилось - доходности выросли на 3-5 б.п., отыгрывая пятничное заявление Минфина РФ, который в ближайшие три года планирует занимать на внутреннем рынке более 4 трлн руб. ежегодно. В результате предложение классических ОФЗ будет оставаться на высоком уровне, полностью удовлетворяя потенциальной спрос. Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Введение ряда мер краткосрочно могло бы позитивно отразиться на курсе национальной валюты и котировках госбумаг, однако дискуссии между ЦБ и Минфином о необходимости ужесточения валютного контроля все еще продолжаются, - отмечает эксперт. - В текущей ситуации мы не видим идей в классических ОФЗ. Рекомендуем обратить внимание на растущее предложение корпоративных флоатеров".

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