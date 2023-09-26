Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 26 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Основные фондовые индексы США в понедельник отыграли стартовые потери и впервые за пять сессий завершили торги ростом. При этом Уолл-стрит все еще близка к снижению по итогам всего сентября. Котировки акций по-прежнему находятся под давлением со стороны растущей доходности американских гособлигаций. Так, доходность десятилетних US Treasuries прибавила в понедельник 9,7 базисного пункта и составила 4,537% годовых, тридцатилетних - выросла на 12,6 базисного пункта, до 4,654% годовых. В ходе торгов показатели обновили максимумы с 17 октября 2007 года и 8 марта 2011 года соответственно.

В минувшую среду Федеральная резервная система (ФРС) оставила базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и дала понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз. Процентные ставки останутся высокими и в следующем году, заявил глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, выступая на CNBC в понедельник. "Это (сохранение высоких ставок - ИФ) будет немного дольше, чем предполагали рынки", - отметил он.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются во вторник. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают, в том числе, сохраняющиеся проблемы в сфере жилой недвижимости Китая. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК уменьшился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов опустилось на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК упал на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,4%.

Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж. Компания сообщила о намерении найти новый способ сокращения долга. Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечают эксперты. Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве в суд Шэньчжэня из-за невозможности расплатиться по долгам. На конец мая долги компании превышали 668 млн юаней ($91 млн). План реструктуризации долга включает продажу зарубежных активов.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник в преддверии публикации сведений о запасах в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $92,65 за баррель, что на 0,69% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов выросла на $0,02, до $93,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,68%, до $89,07 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов сократилась на 0,39%, до $89,68 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания ФРС США, оставившей базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и давшей понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Между тем спрос на нефть со стороны Китая на прошлой неделе увеличился на 0,3 млн баррелей сутки - до 16,3 млн б/с, что отчасти обусловлено восстановлением спроса на авиатопливо для международных перевозок, приводит MarketWatch слова старшего аналитика City Index по финансовым рынкам Фионы Чинкотты. "Опасения в отношении восстановления китайской экономики в последние недели поутихли, хотя инвесторы ждут данных о прибылях промпредприятий в среду, которые могут дать дополнительное представление о состоянии экономики КНР", - заявила Чинкотта.

Кроме того, Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране, а в среду официальную статистику представит Минэнерго. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 сентября практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,81 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,822 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,15% и составил 106,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (23-25 сентября) потерял 0,07%, опустившись до 857,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,06%), "Эталон-Финанс-П03" (-0,89%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,45%), а в лидерах повышения - облигации "Металлоинвест БО-04" (+0,51%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,26%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) 27 сентября начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003P-01Р объемом 5 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 31 октября либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставки 1-7-го купонов установлены на уровне 12% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 29 сентября с 11:00 до 14:00 мск планирует провести сбор заявок на приобретение 7-летних облигаций серии 001Р-28R объемом не менее 30 млрд рублей. Ставки купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: RUONIA + спред не более 125 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 5 октября.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10,5% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет был размещен в октябре 2015 года по ставке 12,5% годовых. Ставка текущего купона - 9% годовых. По бондам предстоит оферта с исполнением 6 октября.

ПАО "Якутская топливо-энергетическая компания" (ЯТЭК) установило ориентир доходности 3-летних облигаций 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 400 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,5 года. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую половину октября. По займу будут предусмотрены квартальные купоны и оферта через 1,5 года.