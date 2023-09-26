Индексу Мосбиржи важно остаться выше 2990-3020п - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи в текущий момент важно не растерять позиции и остаться выше 2990-3020 пунктов, отделяющих его от ускорения распродаж, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций показал нейтральную динамику в начале недели. В понедельник индекс Мосбиржи консолидировался около уровней 3030-3045 пунктов. При этом бороты упали ниже среднего уровня последних недель - до 48 млрд руб. Внешний фон остается относительно стабильным. Цены нефти марки Brent удерживаются чуть выше $93 за баррель, а газ в Европе приближается к $500 за тысячу кубометров. Общим фактором давления на акции остаются высокие процентные ставки, в том числе постепенный рост доходностей по облигациям, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи картина относительно пятницы не поменялась. После ложного пробоя вниз уровня 3000 пунктов этот рубеж стал очевидным для всех уровнем поддержки. Сейчас как раз важно не растерять позиции и остаться выше области 2990-3020 пунктов. Эти отметки выступают реперной точкой, отделяющей индекс от ускорения распродаж. В случае их повторного пробоя следующая остановка может быть около 2930 пунктов. Пока рынок находится выше указанных уровней, актуален сценарий боковой динамики в широком диапазоне. Его верхняя граница находится около 3300 пунктов. В ближайшие сессии ее пробой и даже тестирование не ожидаются".

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