Уолл-стрит все еще близка к снижению по итогам сентября

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник впервые за пять сессий. Азиатские фондовые индексы снижаются во вторник из-за проблем в секторе недвижимости Китая. Цены на нефть снижаются н аторгах во вторник.

Основные фондовые индексы США в понедельник отыграли стартовые потери и впервые за пять сессий завершили торги ростом.

При этом Уолл-стрит все еще близка к снижению по итогам всего сентября, пишет MarketWatch.

Котировки акций по-прежнему находятся под давлением со стороны растущей доходности американских гособлигаций. Так, доходность десятилетних US Treasuries прибавила в понедельник 9,7 базисного пункта (б.п.) и составила 4,537%, тридцатилетних - выросла на 12,6 б.п., до 4,654%. В ходе торгов показатели обновили максимумы с 17 октября 2007 года и 8 марта 2011 года соответственно.

В минувшую среду Федеральная резервная система (ФРС) оставила базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и дала понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Процентные ставки останутся высокими и в следующем году, заявил глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, выступая на CNBC в понедельник. "Это (сохранение высоких ставок - ИФ) будет немного дольше, чем предполагали рынки", - отметил он.

Внимание инвесторов также направлено на публикацию данных о продажах новых домов в Штатах в августе и индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре, которые будут обнародованы в 17:00 мск вторника.

Капитализация Ford Motor (SPB: F) выросла на 1,2%. Этот автопроизводитель избежал забастовки на своем предприятии, поскольку канадский профсоюз работников автомобильной промышленности Unifor утвердил новое трудовое соглашение с гигантом автопрома.

Участники рынков ожидают, что во вторник президент США Джо Байден присоединится к забастовке профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) в Мичигане. Рыночная стоимость General Motors (SPB: GM), против которой наряду с Ford и европейской Stellantis направлена эта акция протеста, увеличилась тем не менее на 1,5%.

Apple Inc. (SPB: AAPL) планирует расширить производство в Индии в ближайшие 4-5 лет более чем в пять раз - примерно до $40 млрд, пишет Press Trust of India со ссылкой на источники. Котировки акций производителя iPhone повысились на 0,7%.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 1,7% после новостей о том, что этот онлайн-ритейлер инвестирует до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic и получит миноритарную долю в нем.

Капитализация крупнейшей в мире службы экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) увеличилась на 0,3%. Компания разработала программное обеспечение на основе ИИ, которое помогает предотвратить кражи посылок при доставке в отсутствие получателя.

Акции Alcoa (SPB: AA), в свою очередь, потеряли в цене 6,1% после сообщения этого производителя алюминия, что COO Уильям Оплингер избран его президентом и главным исполнительным директором. Он сменит нынешнего главу Alcoa Роя Харви, который будет выступать в роли стратегического советника CEO до 31 декабря.

Цена бумаг 3M Co. (SPB: MMM) уменьшилась на 2,3% после новостей о полной остановке производства пер- и полифторалкильных соединений на ее заводе в Бельгии. ПФАС - синтетические вещества, которые не распадаются в окружающей среде и попадание которых в организм считается одной из причин серьезных заболеваний. В июне стало известно, что 3M выплатит за 13 лет до $10,3 млрд (в текущих ценах) для урегулирования претензий операторов систем водоснабжения. Претензии связаны с загрязнением воды этими веществами. До конца 2025 года компания планирует полностью свернуть выпуск ПФАС.

Dow Jones Industrial Average поднялся по итогам сессии на 43,04 пункта (0,13%) и составил 34006,88 пункта. Лидерами снижения в индексе помимо бумаг 3M были акции Coca-Cola Co. (SPB: KO), подешевевшие на 1%.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 17,38 пункта (0,4%) - до 4337,44 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 59,51 пункта (0,45%) и составил 13271,32 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются во вторник.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают, в том числе, сохраняющиеся проблемы в сфере жилой недвижимости Китая.

Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж. Компания сообщила о намерении найти новый способ сокращения долга. Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечают эксперты.

Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве в суд Шэньчжэня из-за невозможности расплатиться по долгам. На конец мая долги компании превышали 668 млн юаней ($91 млн). План реструктуризации долга включает продажу зарубежных активов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК уменьшился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Наиболее значительное снижение среди компонентов Hang Seng показывают акции производителя оптики и микроэлектроники Sunny Optical Technology Group, подешевевшие на 5,2%, выпускающих спортивную продукцию Li Ning и Anta Sports - на 4,6% и 2,8% соответственно, автомобильной BYD - на 4,4%, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 3,5%, девелоперов New World Development и Longfor Group - на 3,1% и 3% соответственно.

Также дешевеют бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,1% и 2,4% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,8%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,4%.

При этом котировки акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) выросли на 3,3%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,8%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 4,1%, фармацевтической Sinopharm Group - на 1,4%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 0,4%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 МСК опустилось на 0,9%.

Лидерами снижения выступают акции фармацевтических Eisai и Daiichi Sankyo, которые уменьшились в цене на 4,6% и 4,2% соответственно.

Помимо этого падает стоимость бумаг технологических компаний, в том числе Tokyo Electron (-3,5%), NEXON (-2,8%), Advantest (-2,6%) и Renesas Electronics (-2,5%).

Между тем растут котировки акций представителей финансовой сферы, включая Fukuoka Financial Group (+2,6%), Japan Exchange Group (+2,9%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+1,7%), Concordia Financial Group (+1,7%), а также транспортных компаний Mitsui O.S.K. Lines (+2,2%) и Kawasaki Kisen Kaisha (+1,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК упал на 1,2%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 0,5%, авиакомпании Korean Air Lines и сталелитейной Posco - на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,5% и 1,9% соответственно.

Цена бумаг золотодобывающей St. Barbara Ltd. уменьшилась на 2,6%.

Цены на нефть опускаются во вторник в преддверии публикации сведений о запасах в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск во вторник составляет $92,91 за баррель, что на $0,38 (0,41%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов выросла на $0,02, до $93,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,34 (0,38%), до $89,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов сократилась на $0,35 (0,39%), до $89,68 за баррель.

Давление на рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), оставившей базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и давшей понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Между тем спрос на нефть со стороны Китая на прошлой неделе увеличился на 0,3 млн баррелей сутки - до 16,3 млн б/с, что отчасти обусловлено восстановлением спроса на авиатопливо для международных перевозок, приводит MarketWatch слова старшего аналитика City Index по финансовым рынкам Фионы Чинкотты.

"Опасения в отношении восстановления китайской экономики в последние недели поутихли, хотя инвесторы ждут данных о прибылях промпредприятий в среду, которые могут дать дополнительное представление о состоянии экономики КНР", - заявила Чинкотта.

Кроме того, Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране, а в среду официальную статистику представит Минэнерго. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.