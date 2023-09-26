Цена газа спот на TTF может вырасти до $580 за тыс. куб. м в ближайшие две недели - Freedom Finance Global

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах может вернуться к уровню $580 за тыс. куб. м в ближайшие две недели, а к концу октября котировки вновь уйдут в диапазон $400-450 за тыс. куб. м., полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Главная причина текущей динамики цены - ожидание падения поставок газа из Норвегии в связи плановым сокращением в ближайшие две недели производства на месторождении "Скарв" из-за технических работ. В то же время европейские страны подходят к отопительному сезону с рекордными объемами запасов в подземных газохранилищах (ПХГ), а синоптики прогнозируют на октябрь более теплую погоду, чем обычно. На данный момент заполненность ПХГ превышает 90%, причем этого уровня европейским странам удалось достичь на два с лишним месяца раньше, чем обычно. К тому же периоду 2022 года ПХГ были заполнены на 80%. В текущем году ситуация еще менее рискованна для европейских потребителей, так как власти диверсифицировали экспорт, а потребительский спрос на газ в странах ЕС снижается на фоне замедления экономического роста и снижения потребления промышленными предприятиями, - пишет эксперт в комментарии. - Учитывая это, мы считаем, что рост европейских цен на газ будет ограничен, а после завершения упомянутых работ на норвежском месторождении они стабилизируются. Полагаю, что в ближайшие две недели нельзя исключать возвращение европейских цен на газ к полугодовым максимумам в районе $580 за тыс. куб. м, а к концу октября котировки вновь уйдут в диапазон $400-450 за тыс. куб. м."

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