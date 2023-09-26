Цена нефти, возможно, останется в диапазоне $90-95/барр. в ближайшие недели - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent, возможно, останутся в диапазоне $90-95 за баррель в ближайшие недели, отыгрывая колебания сантимента на фоне переменчивого новостного потока, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть продемонстрировали нейтральную динамику в понедельник. Ключевые драйверы роста уже учтены в котировках, в то время как на стороне спроса пока не появилось причин для беспокойства. Во вторник поздно вечером могут быть представлены предварительные оценки запасов нефти в США от Американского института нефти (API). С учетом сезонности возможен умеренный рост, но дефицит предложения может внести свои коррективы. Сокращение запасов может позитивно сказаться на динамике котировок, - отмечают аналитики в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent в ближайшие недели могут дрейфовать в коридоре $90-95 за баррель, отыгрывая колебания сантимента на фоне переменчивого новостного потока. В основном новостная повестка может быть сформирована высказываниями разных аналитиков и чиновников по поводу перспектив монетарной политики и мировой экономики. В конце недели ожидаются предварительные данные по инфляции в еврозоне за сентябрь, которые могут подстегнуть публичную дискуссию".

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