Рубль стабилен к доллару и юаню на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 26 сентября. Доллар США и юань чуть прибавляют на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен под воздействием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,295 руб./$1 (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,94 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 13,165 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль немного давят снижающиеся нефтяные котировки, но поддержку оказывает налоговый период месяца: компании-экспортеры создают спрос на рублевую ликвидность - готовятся в четверг, 28 сентября, перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Вместе с тем, участники торгов оценивают заявления российских властей относительно возможности разделения валютного рынка на внутренний и внешний. Решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы, предложил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Министр подчеркнул, что речь идет о сохранении единого курса рубля. "Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", - заявил он.

Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России.

"Ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $92,9 за баррель, что на 0,41% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $89,33 за баррель, что на 0,39% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Основные фондовые индексы США в понедельник отыграли стартовые потери и впервые за пять сессий завершили торги ростом. При этом Уолл-стрит все еще близка к снижению по итогам всего сентября, пишет MarketWatch. Котировки акций по-прежнему находятся под давлением со стороны растущей доходности американских гособлигаций.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,9%, китайский CSI300 снижается на 0,45%, гонконгский Hang Seng - на 0,83%, южнокорейский Kospi - на 1,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,59%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,33%.