Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение цен UST

Москва. 25 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,14% от номинала (доходность - 9,36% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не продемонстрировали яркой динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,15% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,23% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Вместе с тем цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросла за день на 37 базисных пунктов, составив 35,01% от номинала (его доходность снизилась на 14 базисных пунктов, до 15,34% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 5 базисных пунктов - до 55,39% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, опустившись до 29,72% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 67 базисных пунктов, подешевев до 52,33% от номинала (их доходность выросла на 43 базисных пункта и составила 23,82% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 12 базисных пунктов - до 50,18% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта, составив 18,71% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 53 базисных пункта, составив 64,75% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник падение, продолжая отыгрывать достаточно "жесткие" комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, сделанные им по итогам сентябрьского заседания, состоявшегося на прошлой неделе.

Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов 25 сентября прибавляет 7,4 базисного пункта и составляет 4,514% годовых. Специалисты по стратегии Bank of America полагают, что десятилетние госбумаги США продолжат наращивать доходность. В минувшей четверг она обновила максимум с октября 2007 года после завершившегося днем ранее заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого регулятор оставил базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и дал понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Внимание инвесторов направлено на выступление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари, которое начнется в 1:00 мск вторника, и публикацию данных о продажах новых домов в Соединенных Штатах в августе и индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре, которые будут обнародованы в 17:00 мск того же дня.

В свою очередь доходность десятилетних гособлигаций Германии в понедельник поднялась до максимальной отметки с июля 2011 года - выше 2,8% годовых. Все больше трейдеров полагают, что крупнейшим центральным банкам придется сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительный период времени, чем это предполагалось ранее, для сдерживания инфляции.

В середине сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, в том числе базовую ставку по кредитам - до 4,5% годовых. При этом в сообщении по итогам заседания говорилось, что "в соответствии с текущими оценками совет управляющих ЕЦБ полагает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение достаточно длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю". Следующее заседание ЕЦБ состоится 26 октября.