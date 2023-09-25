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Главная / Мнения аналитиков / Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками - SberCIB
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25 сентября 2023 года 18:46
Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками - SberCIB
Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research. "Компания представила хорошие финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. EBITDA выросла на 31% г/г в основном за счет увеличения объемов продаж, рентабельность по EBITDA повысилась на 9 п. п. до 43%. EBITDA оказалась на 4% ниже наших ожиданий. Совокупные денежные расходы (ТСС) возросли на 11% г/г, до $944/унция", - говорится в комментарии. Ожидания менеджмента на 2П23 довольно позитивные: СДП должен существенно улучшиться на фоне сезонного роста производства и реализации запасов. К вопросу о распределении дивидендов Polymetal может вернуться в конце года, но многое, по мнению экспертов, будет зависеть от того, удастся ли решить проблемы с восстановлением прав российских акционеров на получение дивидендов и продажей активов в РФ. "Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками, поэтому акции компании по EV/EBITDA 2023о оценены очень дешево, на уровне 3,0, а волатильность в них в последнее время высокая, - указывают эксперты SberCIB. - Однако мы считаем, что справедливая цена российских активов Polymetal примерно на 70% выше цены, учтенной в текущих котировках компании. Столь значительный дисконт означает чрезмерную осторожность инвесторов. Хорошие новости по компании, например, о восстановлении прав российских держателей акций или о продаже активов в России по цене выше, чем сейчас ожидает рынок, могут стать драйверами роста котировок Polymetal". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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