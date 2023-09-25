Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками - SberCIB

Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research.

"Компания представила хорошие финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. EBITDA выросла на 31% г/г в основном за счет увеличения объемов продаж, рентабельность по EBITDA повысилась на 9 п. п. до 43%. EBITDA оказалась на 4% ниже наших ожиданий. Совокупные денежные расходы (ТСС) возросли на 11% г/г, до $944/унция", - говорится в комментарии.

Ожидания менеджмента на 2П23 довольно позитивные: СДП должен существенно улучшиться на фоне сезонного роста производства и реализации запасов. К вопросу о распределении дивидендов Polymetal может вернуться в конце года, но многое, по мнению экспертов, будет зависеть от того, удастся ли решить проблемы с восстановлением прав российских акционеров на получение дивидендов и продажей активов в РФ.

"Инвестиции в Polymetal по-прежнему сопряжены с высокими рисками, поэтому акции компании по EV/EBITDA 2023о оценены очень дешево, на уровне 3,0, а волатильность в них в последнее время высокая, - указывают эксперты SberCIB. - Однако мы считаем, что справедливая цена российских активов Polymetal примерно на 70% выше цены, учтенной в текущих котировках компании. Столь значительный дисконт означает чрезмерную осторожность инвесторов. Хорошие новости по компании, например, о восстановлении прав российских держателей акций или о продаже активов в России по цене выше, чем сейчас ожидает рынок, могут стать драйверами роста котировок Polymetal".

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