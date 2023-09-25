Курс рубля останется стабильным в среднесрочной перспективе - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, останется стабильным в среднесрочной перспективе и закрепится в диапазоне 90-100 руб./$1 в 2024 году, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Правительство продолжает готовиться к принятию новых мер по контролю за движением капитала, - пишет эксперт. - Цель - снизить давление на курс рубля и защититься от инфляции. Министр экономики М. Решетников заявил, что действовать надо нестандартно. Простое требование возврата экспортной выручки не поможет. Минфин также на прошлой неделе заявлял о необходимости введения контроля за переводами рублей за границу. Видимо, ждать следующих решений следует в этом направлении".

Новые меры по ужесточению контроля трансграничного движения рублей, скорее всего, создадут определенные сложности для импорта, около 30% которого сейчас обслуживается в рублях, считает Попов. Это также будет способствовать стабилизации курса рубля.

"Мы позитивно оцениваем меры правительства и видим системный подход к решению проблемы, - отмечает эксперт банка. - Надеемся, что работа будет продолжена. Возможно, необходимы компенсирующие меры, направленные на поддержку инвестиционной привлекательности некоторых отраслей (которая может снизиться из-за пошлин и других регуляторных решений). Прогноз курса рубля не меняем. Текущий равновесный курс, по нашим оценкам, находится около 90 руб./$1. Считаем, что в среднесрочной перспективе курс останется стабильным и закрепится в 2024 году в диапазоне 90-100 руб./$1. Для более сильного и устойчивого укрепления рубля мы пока не видим оснований".

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