"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской платформы коротких видео Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью 82 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"На "Дне инвестора" 21 сентября менеджмент эмитента рассказывал о стратегиях компании и экосистемах, касающихся пользователей, контента, бизнеса и технологий. Мы видим сильную динамику роста в основном бизнесе компании и отмечаем большую прогнозируемость потенциала роста прибыли. Сохраняем без изменений свои прогнозы прибыли на 2023-24 гг." - отмечают эксперты.

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