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25 сентября 2023 года 15:50

Рубль днем укрепляется к основным валютам перед налоговыми выплатами сентября

Москва. 25 сентября. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в понедельник днем; рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами сентября.

Курс доллара США составил 96,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,23 руб./EUR1, подешевев на 36,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,9 копейки - до 98,92 руб. Курс китайского юаня ослаб на 1,7 копейки - до 13,14 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется в первый торговый день недели благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед единым днем уплаты налогов в сентябре. В четверг, 28 сентября, они должны будут перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Позитивное влияние на рубль оказывают также ожидания улучшения бюджетных показателей.

Поступление НДПИ на нефть в 2024-2026 гг. прогнозируется на уровне 29,4 трлн рублей: в 2024 г. - 9,732 трлн рублей, в 2025 г. - 9,814 трлн рублей, в 2026 г. - 9,886 трлн рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период, с которой ознакомился "Интерфакс".

Документ рассматривался на заседании правительства РФ 22 сентября.

Согласно документу, оценка поступлений НДПИ от нефти в 2023 г. составляет 7,714 трлн рублей.

Оценка поступлений от НДД в нефтяной отрасли в 2024 г. - 2,193 трлн рублей, в 2025 г. - 2,094 трлн рублей и в 2026 гг. - 2,033 трлн рублей. Оценка поступлений от НДД в 2023 г. - 1,236 трлн рублей.

Минфин существенно снизил оценку поступлений дивидендов в бюджет на ближайшие годы, а результат 2023 г, напротив, окажется выше планов. В действующий бюджет - на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г - Минфин закладывал поступления по этой статье в размере 544,1 млрд рублей, 845,2 млрд руб. и 823,6 млрд руб. соответственно.

Прогноз на 2023 г. будет перекрыт, следует из материалов к проекту федерального бюджета на новую трехлетку: оценка поступлений по итогам текущего года - 618,5 млрд рублей. Ожидания на 2024 год стали скромнее на 23%, сократившись до 650,4 млрд руб. Поступления дивидендов в бюджет в 2025 году теперь прогнозируются в размере 585,1 млрд руб. против 823,6 млрд руб. согласно действующему закону.

Проблему высокой волатильности рубля и инфляции нельзя решать только за счет ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля, нужно изучать китайскую модель, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный ее аналог, сохраняя при этом единство курса рубля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, комментируя вопрос - как снизить волатильность курса рубля и его влияние на инфляцию.

По его словам, просто введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами проблему также не решит, так как продажи и так на высоком уровне.

"О ситуации на валютном рынке. Мы мониторим сейчас достаточно плотно - порядка 42 крупных наших структур по продаже валютной выручке, вместе с ЦБ, разумеется. Уровень продажи валютной выручки достаточно высок, и вот этот критерий в 80%, который все называют, мы перевыполняем - по последним 5 или 6 месяцам у нас порядка 85% валютной выручки возвращается и продается", - сказал министр.

"Ситуация в другом - что у нас 35% при этом возвращается в рублях - мы же активно были и остаемся за перевод торговли в национальные валюты. Так вот, экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос - где и как они их берут, и какой у нас сформировался рынок, ну, по сути, офшорных рублей, которые обращаются за границей - вот это вопрос, который мы вместе с Центральным банком разбираем. И надо понимать - они же здесь, по сути, заимствования идут - у нас многие структуры, не только экспортеры, торговые дома и так далее занимают здесь рубли, переводят туда, соответственно, там по сути происходят обменные операции, и потом сюда эти рубли возвращаются", - описал он текущую ситуацию вокруг экспорта за рубли.

"Ситуация носит гораздо более сложный характер, нежели просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть. Потому что возвращать ее в том виде как было - как бы мало будет, надо тогда будет предписывать обязательный сюда возврат именно валюты, тогда зачем мы переводили с вами всю торговлю в рубли - возникнет вопрос? Тут тема достаточно сложная. С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - озвучил Решетников предложение министерства.

Цены на нефть немного снижаются днем в понедельник, продолжая колебаться внутри узкого диапазона.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,04% - до $93,19 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,16% - до $89,88 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%. За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%.

Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравии при улучшении перспектив спроса в Китае и США. Кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 и составило 507 единиц, что является минимумом с февраля 2022 года.

"На прошлой неделе рубль укрепился к доллару на 0,6% и закрыл пятничную сессию на уровне 96,3. Позитивной новостью для национальной валюты стали сообщения о том, что с 1 октября вводится экспортная пошлина с привязкой к курсу рубля, которая, согласно проекту бюджета, будет приносить около 50 млрд руб. ежемесячно дополнительных доходов бюджету. В свою очередь это означает некоторый рост продажи валюты компаниями-экспортерами. В ближайшее время поддержку курсу рубля могут оказать продажи валюты компаниями-экспортерами в преддверии налогового периода. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля будут находиться в диапазоне 93-97 руб. за доллар США", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"По итогам прошлой недели рубль несколько укрепился, чему способствовал ряд вербальных интервенций. Сейчас ЦБ возобновил продажи юаней стандартным объемом в 2,3 млрд руб./сутки после их временного наращивания для компенсации эффекта от погашений еврооблигаций Минфина. Тем не менее даже на этом фоне в связи с фактором налогового периода курс пары "доллар-рубль" на этой неделе может опускаться в сторону 95 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Ждем улучшения позиций рубля, скорее, ближе к середине недели ввиду приближающихся налоговых выплат (28 сентября) и перспективы смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке в сторону последнего в октябре на фоне как обсуждаемых в Правительстве мер валютного контроля (мы продолжаем рассчитывать на их скорый запуск), высоких цен на нефть и дополнительных выплат экспортеров в бюджет (льготная выплата разового налога). Наш целевой ориентир по доллару на конец сентября пока сохраняем на уровне 92,5 руб.", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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