Ставка ЦБР, возможно, останется двузначной до конца 2024г - "Мои Инвестиции"

Ключевая ставка ЦБ РФ, возможно, останется двузначной до конца 2024 года, а в текущем году очень вероятно еще одно ее повышение - на 100 б.п., до 14% годовых, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Родион Латыпов, Елена Ахмедова и Егор Постолит.

"Расходы федерального бюджета за 2023-24 гг. отклонятся от наших ожиданий на 0,5% ВВП ежегодно, что несильно меняет прогнозы на следующий год. Пока бюджетные расходы высоки, а структурный баланс бюджета отрицательный, Банку России будет сложно вернуть инфляцию устойчиво к 4%. Поэтому в нашем базовом сценарии ключевая ставка останется двузначной до конца 2024 года, а в текущем году очень вероятно еще одно ее повышение - на 100 б.п., до 14% годовых", - указывают эксперты в комментарии.

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