Главные события недели - SberCIB

TCS Group на текущей неделе отчитается за второй квартал 2023 года, Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

26 сентября:

- Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в сентябре;

- Продажи нового жилья в США за август;

- Цены на жилье в США в июле.

27 сентября:

- Росстат опубликует доклад "Социально-экономическое положение России";

- Индексы потребительского климата Германии Gfk на октябрь;

- Заказы на товары длительного пользования в США за август.

28 сентября:

- Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии в сентябре;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособия по безработице в США;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за август.

29 сентября:

- ИПЦ в еврозоне в сентябре;

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за август;

- Индексы PMI Китая в сентябре от Caixin;

- Безработица в Германии в сентябре и розничные продажи за август;

- Результаты TCS Group за 2К23 по МСФО.

30 сентября:

- Индексы PMI Китая в сентябре;

- Финансовые результаты "НЛМК" за 1П23 (предварительные данные).

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