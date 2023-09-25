Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Эмитент заявил в понедельник, что вложит до $4 млрд в стартап Anthropic, нацеливаясь стать конкурентом растущих облачных сервисов, работающих с искусственным интеллектом. Amazon, совершая сделку, учитывает рост спроса на свои облачные технологии, в том числе на микросхемы для работы с искусственным интеллектом. Стартап Anthropic согласился совместно с Amazon участвовать в разработке технологий для чипов Trainium и Inferentia. Если исходить из инвестиций в $1,25 млрд и последней оценки Anthropic в $5 млрд, Amazon получит в капитале стартапа долю до 25%. Помимо Amazon, в него вложились такие компании, как Zoom Video Communications, Spark Capital, Alphabet Inc. (Google), Salesforce Inc., - указывают эксперты. - Новость о сделке создает позитивный фон для котировок Amazon, поскольку из-за бума ИИ розничные инвесторы активно покупают доли в технологических компаниях. Однако на данный момент сложно рассчитать влияние, которое окажет внедрение продуктов Anthropic на выручку Amazon. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной акции компании составляет $140, наш рейтинг - покупать".

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