"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку бумаг Polymetal на фоне учета корпоративных рисков, связанных с продажей российских активов, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Polymetal опубликовал финансовые результаты за 1П23: EBITDA выросла на 31% г/г (до $559 млн, минус 4% и минус 1% против консенсуса и нас, соответственно) на фоне роста объема продаж. Свободный денежный поток (FCF) золотодобытчика составил минус $341 млн (доходность - минус 14% за полугодие), близко к нашим ожиданиям (минус $297 млн). В основном показатель остался негативным из-за накопления оборотного капитала в 1П23. Эмитент подтверждает текущий производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на текущий год. Прогноз TCC и AISC также остался неизменным в пределах $950-1000 за тройскую унцию золотого эквивалента и $1300-1400/унцию золотого эквивалента соответственно. Менеджмент компании провел конференц-звонок - компания подтвердила, что работает над решением ситуации с акциями на Московской бирже, держатели которых не могут получать дивиденды из-за санкций на НРД, но финального решения пока нет, - указывают эксперты. - Сохраняем осторожный взгляд на бумаги Polymetal, учитывая корпоративные риски, связанные с продажей российских активов. Между тем сейчас бумаги золотодобытчика торгуются на привлекательных уровнях - с мультипликатором EV/EBITDA 12M 2.9x (дисконт составляет 50% к среднеисторическим уровням) и доходностью FCF в 20%".

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