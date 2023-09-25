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25 сентября 2023 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Polymetal с целью 538 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 538 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 465 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $190 млн, против убытка $321 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 25,5% до $1,315 млрд против $1,048 млрд годом ранее. "С технической точки зрения бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 465 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают эксперты инвесткомпании. Polymetal - российская горнорудная компания, основана в 1998 году. Занимается добычей серебра, золота и меди. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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