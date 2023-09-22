Рынок акций РФ на неделе возобновил снижение вслед за миром на новостях от ЦБ РФ и ФРС США

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе возобновил снижение на сигналах от ЦБ РФ и Федрезерва США о высокой вероятности сохранения жесткой монетарной политики для борьбы с инфляцией; поддержкой в первой половине недели выступила нефть, обновившая максимумы с ноября прошлого года (Brent локально поднималась к $96 за баррель). Индекс Мосбиржи откатился ниже 3050 пунктов, индекс РТС не удержал рубеж 1000 пунктов - индикаторы опустились к уровням июля.

В период с 18 по 22 сентября индекс Мосбиржи снизился на 3,3% и составил 3049,07 пункта, индекс РТС потерял 2,8% и достиг 999,99 пункта на фоне снижения доллара до 96,04 руб./$1 (-0,77 рубля) и снижения ноябрьской нефти Brent до $93,62 за баррель (-0,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержку оказывала выросшая нефть (Brent поднялась к $95 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился к 3135 пунктам, при этом "префы" "Транснефти" (+2,2%) обновили максимум на закрытие торгов с середины февраля 2022 года на новостях об одобрении советом директоров проведения дробления акций компании в 100 раз.

Давление на акции "АЛРОСА" (-1,9%) оказали продажи на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что новые предложения по следующему пакету европейских санкций против РФ могут быть представлены уже в октябре, они, вероятнее всего, коснутся импорта алмазов.

Во вторник рынок акций РФ ускорил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии заседания Федрезерва США, сдерживающим фактором выступила дорожающая нефть (Brent превысила $95 за баррель) на опасениях дефицита топлива на мировом рынке. Индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням более чем месячной давности; снизились акции Polymetal (-2,1%) после редомициляции и возобновления торгов, при этом выросли бумаги "НЛМК" (+2,8%) без новостей.

Акционеры "НоваБев Групп" (-2%, до 5880 рублей) (ранее ПАО "Белуга групп") утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года в размере 320 рублей на акцию. Дивидендная доходность бумаг составляет 5,4% годовых, закрытие реестра под дивиденды 29 сентября.

В среду рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Карабаха и укрепления рубля на заявлениях финансовых властей. Индекс Мосбиржи завершил день ниже отметки 3070 пунктов после утреннего падения в район 3010 пунктов; лидерами роста во "втором эшелоне" выступили акции "Детского мира" (+20%) на корпоративных новостях.

Укрепление рубля усилилось после заявления замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, что власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля, позволяющих ограничить отток капитала через дружественные страны.

Ритейлер "Детский мир" объявил о завершении выкупа 58,26% акций в рамках трансформации компании в частный бизнес. Стоимость выкупа у миноритариев составила 71,5 руб. за акцию.

Российская алмазодобывающая "АЛРОСА" (-2,1%) по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) временно приостановит распределение алмазного сырья в сентябре и октябре 2023 г, говорится в сообщении GJEPC.

Собрание акционеров ПАО "Группа Черкизово" (+3,6%), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, утвердили в среду дивиденды за первое полугодие 2023 года - 118,43 рубля на акцию (закрытие реестра под дивиденды - 1 октября).

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение четвертые торги подряд, продажи подогревались ухудшением внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП; сдерживающим фактором выступила высокая нефть. Индексы Мосбиржи и РТС опустились к уровням июля (ниже 3020 и 990 пунктов соответственно), при этом лидерами снижения выступили бумаги Polymetal (-5,7%) и "Магнита" (-4,4%).

ПАО "Трубная металлургическая компания" (-2,3%, до 222,7 рубля) объявила о вторичном публичном размещении 1,5% акций (15 млн штук) на "Московской бирже". Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за штуку. Сбор заявок на участие в SPO проходит с 21 по 28 сентября включительно. После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене вторичного размещения.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия "коротких" позиций игроками перед выходными на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, подросшей нефти и оптимистичных макроэкономических прогнозов властей на 2024 год. Индекс МосБиржи утром падал ниже 3000 пунктов, но к вечеру отскочил в район 3050 пунктов.

Нефть Brent отскочила к $93,6 за баррель на фоне известий, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

В период с 18 по 22 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (-18%), ПАО "Россети Сибирь" (-13%), ПАО "Россети Волга" (-13%); лучше рынка оказались акции ПАО "Детский мир" (+7%), "НЛМК" (+6%), "Мечела (+5%).

Динамику рынка акций РФ в конце сентября будут определять геополитические и корпоративные новости, а также движение нефти Brent. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2950-3100 пунктов, для индекса РТС - 950-1030 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".