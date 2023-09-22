Рынок акций РФ в пятницу скорректировался после недельного снижения, индекс Мосбиржи отскочил к 3050п

Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций спекулянтами на фоне улучшения внешней конъюнктуры и оптимистичных макроэкономических прогнозов властей РФ. Индекс Мосбиржи отскочил в район 3050 пунктов после локального падения в начале торгов ниже 3000 пунктов; лидерами роста выступили бумаги Polymetal (+5,8%) и ПАО "Московская биржа" (+5,5%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3049,07 пункта (+1%, минимум сессии - 2988,04 пункта), индекс РТС - 999,99 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,5%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 96,04 рубля (+0,13 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 2,8-3,3%, доллар подешевел на 0,77 рубля.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году запланирован в размере порядка 1,6 трлн рублей. Доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП), говорится в материалах к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., который рассматривается в пятницу на заседании правительства.

Экономика РФ, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году вырастет на 2,8%, в 2024 году на 2,3%, дальнейший рост на уровне чуть выше 2% нужно рассматривать как потенциальный с учетом имеющихся трудовых и технологических ограничений, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя на заседании правительства уточненный макропрогноз на 2023-2026 годы.

Подорожали в пятницу акции Polymetal (+5,8%), "Московской биржи" (+5,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Собрание акционеров "Татнефти" по дивидендам за I полугодие не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное пройдет 28 сентября, сообщила в пятницу компания. Также совет директоров "Татнефти" на заседании 28 сентября рассмотрит вопрос о новой миссии и видении группы компаний, итоги исполнения бюджета за восемь месяцев 2023 года и утвердит бюджет на октябрь и четвертый квартал 2023 года.

Подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, смешанная динамика "фишек" сменилась уверенным ростом в конце торгов - позитивным драйвером котировки акций обеспечили оптимистичные прогнозы правительства РФ, предполагающие, в том числе, сокращение бюджетного дефицита и увеличение ВВП в 2024 году. Сдерживающим фактором продолжает выступать неблагоприятная геополитическая обстановка.

В лидеры роста вышли акции Polymetal впервые после прекращения торгов в старом формате. В число аутсайдеров попали бумаги "Русала", попавшие под давление в связи с обсуждением нового пакета санкций против российского бизнеса. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 25 сентября: движение в диапазоне 3000-3100 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в конце недели внешний фон несколько улучшился, нефть Brent не оставляет попыток вернуться к отметке $95 за баррель.

Коррекционный спад, наблюдавшийся на этой неделе на российском рынке акций, не получил развития. Сильная область поддержки для индекса Мосбиржи находится в зоне 2880-2930 пунктов, для ухода ниже которой нужны весомые негативные поводы. На данный момент их не видно. Если за выходные не произойдет какого-либо значимого рыночного или геополитического негатива, в начале будущей недели инвесторы могут перейти к активным покупкам подешевевших бумаг. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 сентября - 3000-3125 пунктов, считает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи за неделю показал максимальное снижение с мая. Всю неделю рынок выглядел достаточно слабо, покупатели вернулись лишь в пятницу, благодаря чему индекс все же смог остаться выше отметки 3000 пунктов.

Лучшую динамику показали акции транспортного сектора, которые до этого были в аутсайдерах. Примечательно, что бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,3% в пятницу, до 107,11 рубля) демонстрируют устойчивость в последнее время. Три предыдущих дня они при любых просадках восстанавливались до 105 руб., что отражает высокий спрос на бумаги компании. Неплохо прибавил также сектор финансов, где среди лидеров оказались акции "Мосбиржи" благодаря новостям, что 27 сентября компания представит обновленную дивидендную политику. Сильно прибавили бумаги сталелитейщиков и "Магнита".

"Мы считаем, что сегодняшний рост не стоит расценивать как прекращение коррекции индекса Мосбиржи. Сейчас наблюдается явное отсутствие идей для покупок, плюс сохраняется возможность укрепления рубля, ввиду чего мы видим риски дальнейшего снижения рынка. Текущий отскок лучше использовать для сокращения позиций, и пока стоит воздерживаться от открытия "лонгов". Видим риски ухода индекса Мосбиржи ниже отметки 3000 пунктов на следующей неделе", - считает Головинов.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций РФ на этой неделе был под давлением из-за повышения Банком России процентной ставки, а также из-за санкционных рисков - ЕС объявил об обсуждении 12-го пакета антироссийских санкций, который может быть представлен уже в начале октября. На динамику отдельных акций экспортеров также влияет локальное укрепление рубля.

Тем не менее, в среднесрочной перспективе ожидания по восстановлению рынка акций сохраняются, считает эксперт. В пользу этого говорит потенциальный приток ликвидности от промежуточных дивидендов - общие выплаты могут составить более 900 млрд рублей, часть которых может вернуться на фондовый рынок.

На следующей неделе в фокусе внимания будут базовые данные с рынка труда в России, в частности, уровень безработицы; также выйдет статистика по месячному ВВП, напомнил Кравченко.

Что касается нефтяного рынка, то с учетом продолжающегося роста спроса, который, как ожидается, к последнему кварталу этого года достигнет рекордных 103 млн б/с, и на фоне сокращений поставок ОПЕК+, уже к августу на рынке сформировался дефицит в 1,7 млн б/с (по данным МЭА), который может вырасти еще больше при сохранении добровольных ограничений Саудовской Аравии и России. В такой ситуации при сохранении текущих темпов роста спроса не исключен скачок цен Brent до уровня $100 за баррель до конца года, считает Кравченко.

Портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко полагает, что геополитика стала основным фактором, который вызвал желание инвесторов зафиксировать часть прибыли в середине недели. К ее концу рынок вновь перешел к коррекции на фоне новостей о решении правительства временно приостановить экспорт нефтепродуктов в целях удовлетворения внутреннего спроса, который испытывает сезонный всплеск во время периода активного сбора урожая. Эффект от такого решения на прибыль нефтяных компаний еще предстоит оценить, многое будет зависеть от того, насколько долго продлятся эти ограничения.

На следующей неделе коррекция на фондовом рынке может продолжиться, многое будет зависеть от курса рубля, который имеет шансы укрепиться. Этому будет способствовать близость налогового периода (28 сентября) и ожиданий смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке в сторону предложения (на фоне ближайшего запуска мер валютного контроля), а также решения правительства о введении с октября временных экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля, считает Власенко.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,3%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40 и FTSE выросли на 0,3-0,5%, DAX просел на 0,1%), "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq).

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.

В заявлении ЦБ отмечается, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 0,4% при прогнозах роста на 0,5%.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены умеренно растут после небольшого снижения накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $93,62 за баррель (+0,4% и -0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $90,18 за баррель (+0,6% и -0,1% в четверг).

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно, усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Market Watch.

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы, а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+8,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+8,4%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+7,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+7,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+6,8%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+6,8%).

Снизились акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-6%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-3,4%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-3,4%), расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3%), бумаги ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 70,58 млрд рублей (из них 9,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,65 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,51 млрд рублей на акции "Роснефти").