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Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 22 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник боковую динамику в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Тенденция к ценовому снижению в секторе американских гособлигаций сформировалась во вторник, в то время как котировки отечественных евробондов вновь продемонстрировали боковую динамику. Доходность гособлигаций США выросла до 16-летних максимумов. Для десятилетних госбумаг показатель в ходе торгов 19 сентября поднимался до 4,37% годовых, для пятилетних - до 4,52% годовых. Это самые высокие уровни с начала ноября 2007 года. Скачок доходностей указывал на ожидания трейдеров, что глава Федрезерва Джером Пауэлл подаст сигнал о готовности ЦБ сохранять процентные ставки на высоком уровне продолжительный период времени.

Кроме того, во вторник была опубликована свежая статистика по американскому рынку недвижимости. Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в августе, упало на 11,3% относительно предыдущего месяца и составило минимальные с июня 2020 года 1,283 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек равнялось 1,447 млн, а не 1,452 млн, как сообщалось ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,44 млн с прежде объявленного июльского уровня, то есть на 0,8%.

В середине недели котировки российских суверенных еврооблигаций вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, в то время как цены US Treasuries попытались немного скорректироваться вверх. Перед самым объявлением итогов заседания ФРС (21:00 мск) доходность десятилетних гособлигаций США локально опускалась до 4,32% годовых, пятилетних - до 4,47% годовых. Однако после объявления итогов заседания и выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла ситуация на рынке базовых активов вновь ухудшилась.

По итогам сентябрьского заседания Федеральная резервная система оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

"Учитывая то, как далеко мы зашли в ужесточении денежно-кредитной политики, мы в том положении, когда можем действовать осторожно, оценивая поступающие данные, а также возникающие риски, - сказал он. - Поэтому мы решили оставить ставку на прежнем уровне и дождаться дальнейших статданных, чтобы понять, есть ли необходимость в еще одном ее повышении", - отметил Пауэлл. Но это не означает, что ФРС достигла того состояния ДКП, которого она добивается. По словам Пауэлла, Федрезерву необходимы убедительные сигналы того, что инфляция в США взята под контроль.

После объявления итогов очередного заседания ФРС в среду доходность двухлетних гособлигаций США выросла до максимальных отметок за последние 17 лет. В ходе торгов доходность двухлетних US Treasuries достигала 5,167% годовых - максимального показателя с июля 2006 года. Между тем десятилетние бумаги к концу дня торговались с доходностью в 4,39% годовых, достигнув максимума с ноября 2007 года.

Помимо итогов очередного заседания ФРС, глобальные инвесторы в четверг оценивали и новую порцию макроэкономической статистики. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 201 тыс. (это минимальный уровень за последние восемь месяцев). Сокращение стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали увеличение показателя на 5 тыс. Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в сентябре уменьшился до минус 13,5 пункта по сравнению с плюс 12 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного падения индикатора - до минус 0,7 пункта.

При этом рынок отечественных евробондов практически никак не отреагировал на новую волну падения базовых активов, продолжив колебаться в рамках бокового диапазона.

В последний день недели котировкам US Treasuries удалось немного отскочить вверх, но это не сильно изменило в целом негативные итоги пятидневки для сектора базовых активов. Вместе с тем рынок отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии на фоне пониженной активности торгов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,66% - до 66,14% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 9,36% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 68,15% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 9,23% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,25%, подешевев до 34,62% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 15,48% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,13% - до 55,36% от номинала (их доходность увеличилась на 19 базисных пунктов и составила 29,71% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 0,8% - до 53% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов - до 23,38% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году упали в цене на 2,1%, подешевев до 50,03% от номинала (их доходность снизилась на 33 базисных пункта, составив 18,77% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за пять дней на 0,04%, составив 65,32% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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