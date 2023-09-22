"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,53%, стоп-приказ: 1550 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на слова зампреда правления "НОВАТЭКа" Евгения Амбросова о том, что в середины января 2024 года компания начнет коммерческие отгрузки сжиженного природного газа с "Арктик СПГ 2", 3-5 партий в месяц будут отправляться на восток. К концу следующего года откроется вторая линия, а в 2026 году планируется установка третьей линии.

"С технической точки зрения котировки находятся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. На уровне сформировалась фигура "Пин-бар". В случае пробоя формации вверх возможно восходящее движение. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1550 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28", - указывают в "Финаме".

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