Инвестбанк "Синара" повысил рейтинг акций JD.com до "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" повысил рейтинг акций JD.com Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная экспертами, понижена до HKD156 за акцию и до $40 за АДР (-28% к предыдущей оценке).

"С начала года котировки JD.com заметно проиграли индексу Hang Seng (-47% против -12%). Такая динамика объясняется демпингом и конкурентной войной, в которую пришлось вступить компании. Мы пересмотрели прогнозы финансовых показателей JD.com в сторону снижения после выхода финансовой отчетности за 2К23. Кроме того, мы повысили ставку дисконтирования с 11,8% до 15,1% в связи с обострением геополитических рисков и ухудшением отношений между США и Китаем. Несмотря на все эти факторы, мы считаем, что рынок недооценивает бумаги JD.com", - пишет аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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