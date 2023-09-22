.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Участие в размещении новых бондов Системы интересно для инвесторов - "Открытие Инвестиции"
.
22 сентября 2023 года 17:17
Участие в размещении новых бондов Системы интересно для инвесторов - "Открытие Инвестиции"
Участие в размещении новых 4-летних облигаций АФК "Система" серии 001P-26 в текущих условиях выглядит интересным для инвесторов, отмечается в комментарии начальника отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимира Малиновского. "Книга заявок по облигациям АФК "Система" серии 001P-26 на сумму не менее 10 млрд рублей будет открыта 28 сентября. Срок обращения - 4 года. Купонный период - 91 день. Тип купона - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA - не выше 225 б.п. На наш взгляд, предложение, в текущих условиях выглядит интересным - с одной стороны - в условиях неопределенности дальнейшего движения ставок, с другой стороны - исходя из озвученного ориентира спреда", - пишет эксперт. Обращающиеся выпуски облигаций АФК "Система" в настоящее время торгуются с премией к кривой ОФЗ (доходность которых сопоставима со ставкой RUONIA, которая составляла 12,44% на 20 сентября) порядка 200 б.п., констатирует Малиновский. Также аналитик отметил, что предлагаемый эмитентом спред - один из наиболее высоких, среди размещенных в текущем году флоатеров корпоративных заемщиков хорошего кредитного качества. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-БОНДЫ-СИСТЕМА-РАЗМЕЩЕНИЕ-ПРОГНОЗ
.
22 сентября 2023 года 19:42
Москва. 22 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли по итогам валютных торгов на бирже в пятницу; рубль подешевел к мировым валютам в ожидании снижения с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (с 21,4 млрд рублей до 2,3 млрд рублей в день). читать дальше
.22 сентября 2023 года 19:40
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе возобновил снижение на сигналах от ЦБ РФ и Федрезерва США о высокой вероятности сохранения жесткой монетарной политики для борьбы с инфляцией; поддержкой в первой половине недели выступила нефть, обновившая максимумы с ноября прошлого года (Brent локально поднималась к $96 за баррель). Индекс Мосбиржи откатился ниже 3050 пунктов, индекс РТС не удержал рубеж 1000 пунктов - индикаторы опустились к уровням июля. читать дальше
.22 сентября 2023 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался после недельного снижения, индекс Мосбиржи отскочил к 3050п
Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций спекулянтами на фоне улучшения внешней конъюнктуры и оптимистичных макроэкономических прогнозов властей РФ. Индекс Мосбиржи отскочил в район 3050 пунктов после локального падения в начале торгов ниже 3000 пунктов; лидерами роста выступили бумаги Polymetal (+5,8%) и ПАО "Московская биржа" (+5,5%). читать дальше
.22 сентября 2023 года 19:13
Москва. 22 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.22 сентября 2023 года 19:03
Возможен скачок цены нефти к отметке $100 за баррель Brent до конца текущего года при сохранении текущих темпов роста спроса, полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко. "Нефть Brent за неделю чуть снизилась, торгуется в районе $93 за баррель, - отмечает эксперт. - Оптимизм от... читать дальше
.22 сентября 2023 года 18:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,53%, стоп-приказ: 1550 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.22 сентября 2023 года 18:13
"Инвестиционный банк Синара" повысил рейтинг акций JD.com Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная экспертами, понижена до HKD156 за акцию и до $40 за АДР (-28% к предыдущей оценке). "С начала года котировки JD.com заметно проиграли... читать дальше
.22 сентября 2023 года 17:52
ЦБ может сохранить сдерживающий характер денежно-кредитной политики (ДКП) до II полугодия 2024 года, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. ЦБ опубликовал в четверг материал "О развитии банковского сектора" за август, в котором публикуется статистика по кредитам и... читать дальше
.22 сентября 2023 года 16:43
Ревальвация рубля ожидается в IV квартале 2023 года за счет увеличения экспорта и снижения импорта, полагает старший экономист аналитического департамента "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Рубль становится менее зависимым от номинальных значений экспорта: ему не хватает поддержки... читать дальше
.22 сентября 2023 года 16:19
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи в конце сентября-октябре составит 2900-3200пп - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи в конце сентября-октябре, скорее всего, составит 2900-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По мнению эксперта, на российский рынок в настоящее время влияет совокупность негативных факторов. Во-первых, очередное... читать дальше
.22 сентября 2023 года 16:00
Москва. 22 сентября. Доллар США, евро и китайский юань слегка подрастают в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу; рубль дешевеет к мировым валютам в ожидании снижения с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (с 21,4 млрд рублей до 2,3 млрд рублей в день). читать дальше
.22 сентября 2023 года 15:46
"Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Транснефть" являются фаворитами среди компаний нефтегазового сектора РФ, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. "Резко выросшая с июля рублевая цена на нефть подтолкнула вверх котировки нефтяных компаний, но уже частично, как... читать дальше
.22 сентября 2023 года 15:15
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Costco Wholesale Corp. с целью $615 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $525, говорится в комментарии инвестиционной компании. Costco опубликует квартальный отчет во... читать дальше
.22 сентября 2023 года 14:50
Вероятно сохранение нисходящей динамики индекса Мосбиржи с перспективой закрепления ниже 3000 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе может остаться под основным нисходящим давлением с перспективой закрепления... читать дальше
.22 сентября 2023 года 14:25
Акции "ЛУКОЙЛа", "Транснефти" и "Татнефти" наиболее интересны в нефтегазовом секторе, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цены на нефть Brent при положении выше поддержки $83,50/барр. остаются в среднесрочном восходящем тренде, в рамках которого краткосрочно могут... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.