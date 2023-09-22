Участие в размещении новых бондов Системы интересно для инвесторов - "Открытие Инвестиции"

Участие в размещении новых 4-летних облигаций АФК "Система" серии 001P-26 в текущих условиях выглядит интересным для инвесторов, отмечается в комментарии начальника отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимира Малиновского.

"Книга заявок по облигациям АФК "Система" серии 001P-26 на сумму не менее 10 млрд рублей будет открыта 28 сентября. Срок обращения - 4 года. Купонный период - 91 день. Тип купона - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA - не выше 225 б.п. На наш взгляд, предложение, в текущих условиях выглядит интересным - с одной стороны - в условиях неопределенности дальнейшего движения ставок, с другой стороны - исходя из озвученного ориентира спреда", - пишет эксперт.

Обращающиеся выпуски облигаций АФК "Система" в настоящее время торгуются с премией к кривой ОФЗ (доходность которых сопоставима со ставкой RUONIA, которая составляла 12,44% на 20 сентября) порядка 200 б.п., констатирует Малиновский. Также аналитик отметил, что предлагаемый эмитентом спред - один из наиболее высоких, среди размещенных в текущем году флоатеров корпоративных заемщиков хорошего кредитного качества.

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