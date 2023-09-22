Рубль слегка дешевеет в пятницу днем в ожидании снижения объемов продаж валюты Центробанком

Москва. 22 сентября. Доллар США, евро и китайский юань слегка подрастают в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу; рубль дешевеет к мировым валютам в ожидании снижения с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (с 21,4 млрд рублей до 2,3 млрд рублей в день).

Курс доллара США составил 96,135 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,3225 руб./EUR1, подорожав на 47 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 33,5 копейки - до 98,92 рубля. Курс китайского юаня окреп на 3,9 копейки - до 13,147 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов в пятницу на опасениях, что снижающихся с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, уже будет недостаточно для удовлетворения существующего спроса. Кроме того, рубль в последний день недели потерял поддержку в связи с отсутствием словесных интервенций российских властей относительно новых мер по стабилизации курса нацвалюты.

Вместе с тем снижение рубля относительно небольшое, так как у участников рынка сохраняется надежда на рост предложения валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе могут активизировать продажу валютной выручки для осуществления налоговых выплат сентября. Кроме того, некоторую поддержку нацвалюте оказывают и высокие цены на нефть, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета.

Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу, завершая на мажорной ноте волатильную неделю. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 1,02% - до $94,25 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,19% - до $90,7 за баррель.

На уходящей неделе нефтяные котировки демонстрировали существенные колебания, сначала отреагировав на "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а затем - на решение правительства России ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. "Инвесторы опасаются дефицита топлива и проблем в экономике, - написал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Инфляция кое-где замедляется, однако высокие ставки вызывают справедливую тревогу среди инвесторов".

"В первой половине торгов пятницы американская валюта слабо подрастает. На мой взгляд, позиции доллара выглядят слабо с технической и конъюнктурной точек зрения. Стабилизация внешнего фона и восстановление нефтяных котировок в условиях повышенного предложения валюты со стороны Банка России не позволят доллару удержаться на текущих позициях и вернут курс в зону 95-96 руб./$1, завершение недели может состояться у нижней границы этого диапазона", - считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

По мнению Локтюхова, "на следующей неделе укрепление рубля может продолжиться. На это настраивают приближающиеся налоговые выплаты, 28 сентября, и высокие цены на нефть. Кроме того, поддержку рублю могут оказать ожидания смещения баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке в сторону последнего на фоне дополнительных вводных в виде заявлений заместителя главы Минфина Алексея Моисеева о скором запуске мер валютного контроля и решения правительства РФ о введении с октября временных экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля, способного, пусть незначительно, повысить предложение валюты на рынке. Таким образом, ориентир по доллару на конец сентября - 92,5 руб./$1".

"В четверг рубль продолжил укрепляться, и в моменте на рынке заметно усиливалась волатильность на фоне экспирации квартальных валютных фьючерсов. Сегодня курс доллара находится вблизи отметки 96 руб./$1. Другие курсы валют emerging markets с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса рубля остается потенциал укрепления в сторону 95 руб./$1, чему может способствовать фактор приближающегося налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг-пятницу продемонстрировали небольшое повышение. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 сентября выросла на 1 базисный пункт - до 12,45% годовых. В свою очередь срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась в пятницу относительно четверга на 2 базисных пункта - до 12,11% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 9,68% годовых, на 6 месяцев - подросла на 3 базисных пункта, до 8,57% годовых.