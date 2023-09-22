"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Costco с целью $615

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Costco Wholesale Corp. с целью $615 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $525, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Costco опубликует квартальный отчет во вторник, 26 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $77,78 млрд и прибыли на акцию - $4,79. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $525 риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают в "Финаме".

Costco Wholesale Corporation - крупнейшая в мире сеть магазинов самообслуживания клубного типа, пятое по величине продаж розничное торговое предприятие в США.

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