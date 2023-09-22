Вероятно сохранение нисходящей динамики индекса Мосбиржи на следующей неделе - "Велес Капитал"

Вероятно сохранение нисходящей динамики индекса Мосбиржи с перспективой закрепления ниже 3000 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе может остаться под основным нисходящим давлением с перспективой закрепления ниже 3000 пунктов и движения в район как минимум 2950 пунктов в рамках развития коррекции с годового максимума, - прогнозирует эксперт. - Причинами продаж, как и все последние сессии, могут стать высокие процентные ставки в РФ и относительно невысокая дивидендная доходность эмитентов за 1П23 (не более 7%) наряду с ухудшением настроений на зарубежных фондовых площадках. Тем не менее в случае технического отскока индекс Мосбиржи может стремиться к сопротивлению 3150 пунктов".

Аналитик выделяет из предстоящих событий запланированную публикацию финансовых результатов Polymetal за1П23 по МСФО, которые будут особенно интересны с точки зрения потенциальных комментариев по дивидендам после процесса редомициляции.

"Акционеры банка "Санкт-Петербург" решат по дивидендам за I полугодие 2023 года, которые по обыкновенным бумагам на данный момент дают наибольшую доходность на рынке около 6,6%, - напоминает Кожухова. - Дивидендные собрания акционеров также проведут "НОВАТЭК" (доходность около 2%), "АЛРОСа" (5,3%) и "ФосАгро" (чуть менее 2%). Реестры по полугодовым дивидендам закроют "Белуга Групп"(доходность 5,6%) и "Черкизово" (чуть менее 3%)".

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