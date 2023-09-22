Дивидендный профиль банковского сектора РФ останется привлекательным в 2024г - ПСБ

Дивидендный профиль российских акций банковского сектора останется привлекательным в следующем году, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"2,4 трлн рублей заработали российские банки за 8 месяцев 2023 года, прибыль достигла рекордного 2021 года. Результат во многом сформирован валютной переоценкой из-за ослабления рубля (0,55 трлн руб.). До конца текущего года темпы роста прибыли замедлятся - курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих значений, а в конце года возможно дополнительное формирование резервов. В результате в 2023 году банки могут заработать около 3 трлн руб. прибыли, - указывает аналитик. - По нашим оценкам, прибыль российских банков в 2024 году останется вблизи уровня текущего года - 2,7-3 трлн руб. Кредитные портфели банков продолжат генерировать прибыль за счет активных выдач с начала 2023 года, несмотря на роста стоимости пассивов и ожидаемое снижение темпов роста кредитования. Дивидендный профиль банковского сектора останется привлекательным".

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