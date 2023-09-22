Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек" на разнополярных факторах

Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала, индекс МосБиржи просел в район 3015 пунктов во главе с расписками Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3014,83 пункта (-0,2%), индекс РТС - 989,45 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 95,99 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели расписки OZON (-2,6%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Собрание акционеров "Татнефти" по дивидендам за I полугодие не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное пройдет 28 сентября, сообщила в пятницу компания.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в последний торговый день недели распродажи могут сохраниться, индекс МосБиржи может выйти вниз из бокового коридора с потенциалом коррекции до 7%. Тем не менее, продолжающееся снижение может дать интересные точки входа в активы. Американский индекс S&P 500 может краткосрочно оставаться под давлением, однако падение, возможно, замедлится при приближении к важному уровню 4200 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, завершение недели пройдет без значимых позитивных факторов.

Индексы МосБиржи и РТС остаются у новых минимумов с июля. Индикатор МосБиржи пока держится выше психологически важной отметки 3000 пунктов, находясь в зоне краткосрочной перепроданности. Долларовый РТС не удержал уровень 1000 пунктов, что может открыть дорогу к движению в район июльского минимума 951 пункт, считает аналитик.

Новым фактором для нефтяных компаний РФ станет бессрочное на данный момент введение ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка. Детали новой меры будут обсуждаться в пятницу на встрече вице-премьера РФ Александра Новака с главами нефтяных компаний.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи может завершить неделю ниже отметки 3000 пунктов. "Прохождение диапазона 3010-3025 пунктов будет сигнализировать о продолжении коррекции. Вполне вероятно, что в пятницу будут попытки выкупить подешевевшие бумаги, но российский рынок выглядит слабым. По этой причине позитивного импульса почти наверняка окажется недостаточно, чтобы индекс МосБиржи смог подрасти", - полагают аналитики.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу противоречивый. С одной стороны, рынки США, Европы и Японии говорят об ухудшении инвестиционных настроений, а с другой, в Китае наметились позитивные сигналы в экономике. Нефть вновь дорожает, а структура бэквордации фьючерсов указывает на усиление дефицита поставок. Геополитический фон для РФ остается прежним, а очередные санкционные действия Европы и США вряд ли что-либо усилят и ухудшат. Соответственно, фактор нефти может поддержать рынок на торгах в пятницу. Также некоторая техническая перепроданность усиливает вероятность отскока в конце недели, полагает аналитик.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ был бы логичен небольшой отскок после недельного снижения.

Не исключено, что уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи в пятницу будет "проколот" вниз, но все-таки рынок локально сильно перепродан, и отскок назревает. К тому же в пятницу многие "медведи" будут сокращать "короткие" позиции, чтобы не платить за их перенос через выходные, полагает эксперт.

В среднесрочных портфелях, считает Антонов, лучше иметь больше "кэша" на случай очень вероятной дальнейшей просадки индекса МосБиржи, а также цен облигаций. Нефть Brent в пятницу умеренно подрастает, тут можно ожидать повторного штурма сопротивления $95 за баррель, который может оказаться успешным, полагает эксперт.

В США накануне индексы акций снизились на 1,1-1,8%: S&P 500 (-1,6%) и Nasdaq (-1,8%) достигли минимумов с июня, Dow Jones (-1,1%) откатился к уровню середины июля.

Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, что может оказать давление на экономику США, пишет MarketWatch.

ФРС в среду оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,5%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,3%).

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.

В заявлении ЦБ отмечается, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 0,4%, при прогнозах роста на 0,5%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после небольшого снижения накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $93,53 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $90,0 за баррель (+0,4% и -0,1% в четверг).

Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно, усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Marlet Watch.

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-3,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,8%).

Выросли акции "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+12,6%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+6,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,57 млрд рублей (из них 3,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,97 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 1,82 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).