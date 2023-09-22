Инвестпрофиль ТМК крепкий - ПСБ

Инвестиционный профиль ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) крепкий, ограничивающих факторов для выплат дивидендов в настоящее время нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже. Допэмиссия "ТМК" приведет к увеличению free-float до 10,9%, что может способствовать переводу бумаг в первый котировальный список. В перспективе акции могут включить и в базу расчета индекса Мосбиржи. Соответственно, это все приведет к увеличению притока инвесторов в бумаги компании. Мы считаем инвестпрофиль эмитента крепким: отчет за полугодие оказался очень сильным, ограничивающих факторов для выплат дивидендов сейчас нет. Долговая нагрузка значительно ниже того порога, который прописан в дивидендной политике, плюс у компании стабильный денежный поток, который должен быть направлен на выплаты акционерам", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.