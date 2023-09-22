Рубль, скорее всего, продолжит торги около 96 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Национальная валюта, скорее всего, продолжит торговаться около уровня в 96 руб./$1 в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся вблизи $93,5 за баррель на торгах в пятницу, прогнозируют эксперты инвестбанка.

"Несмотря на повышенные премии на аукционах Минфина и высокую недельную инфляцию в России, доходности ОФЗ в четверг почти не изменились. Возможно, что и в пятницу ценовые колебания будут небольшими. Однако мы сохраняем негативный взгляд на ОФЗ-ПД, поскольку их доходности все еще не отражают в полной мере недавнее повышение ключевой ставки и ужесточение риторики ЦБ РФ", - указывают аналитики SberCIB.

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