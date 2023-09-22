.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500 и Nasdaq в четверг упали до минимумов с июня
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Темпы роста средств компаний в банках в августе ускорились до 3,7%, населения - замедлились до 0,8%
Средства компаний в российских банках в августе выросли на 1,772 трлн рублей (или на 3,7%) после увеличения на 349 млрд рублей (0,7%) в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Регулятор отмечает приток средств юрлиц главным...
 
Определен график внедрения биометрии в сервисы
Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса...
 
Банки хотят повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных
Банки попросили себе право повышать ставку по льготной ипотеке (выдается под 2-8%) до рыночной (в среднем 14-15%). Льготные ипотечные программы следует дополнить условием об увеличении процентнои? ставки до рыночнои? в случае, если государство не...
 
22 сентября 2023 года 09:05

S&P 500 и Nasdaq в четверг упали до минимумов с июня

Фондовые индексы США упали по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в пятницу, остальная Азия снижается. Цены на нефть поднимаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq упали в четверг до минимальных значений с июня, Dow Jones опустился до самой низкой отметки с середины июля.

Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, что может оказать давление на экономику США, пишет MarketWatch.

"ФРС считает, что сможет добиться "мягкой посадки" экономики, но если вы повысите ставки и будете удерживать их на высоком уровне в течение длительного периода, а цены на нефть пойдут против вас, как долго сможет продержаться потребитель?" - задается вопросом главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло. В числе негативных факторов он также отметил повышение доходности гособлигаций до максимальных отметок с 2006-2007 гг и укрепление курса доллара. "Всё это вносит свой вклад в усиление опасений", - добавил эксперт.

ФРС в среду оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Также участники рынка в четверг оценивали новую порцию статистики.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 201 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Сокращение стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали увеличение на 5 тыс., по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале сократилось на $2,4 млрд (на 1,1%) и составило $212,1 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составлял $214,5 млрд, а не $219,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста на 0,8% с объявленного ранее уровня января-марта - до $221 млрд, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в сентябре уменьшился до минус 13,5 пункта по сравнению с плюс 12 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного падения индикатора - до минус 0,7 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца - до 4,04 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали рост на 0,7%. Сокращение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, в результате чего объем перепродаж домов опустился до минимума за 7 месяцев. Это обусловлено повышением ставок по ипотечным кредитам, а также ростом цен на жилье.

Цена акций Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) снизилась за день на 3,9% после того, как производитель сетевого оборудования объявил о планируемой покупке разработчика программного обеспечения Splunk примерно за $28 млрд. При этом котировки бумаг Splunk взлетели почти на 21%.

Бумаги Broadcom (SPB: AVGO) подешевели на 2,7%. По данным СМИ, руководители Google, входящей в Alphabet Inc. (SPB: GOOG), активно обсуждают возможность отказа в 2027 году от покупки тензорных процессоров у Broadcom. В результате Google будет сама производить эти чипы, предназначенные для применения в сфере искусственного интеллекта, что поможет интернет-гиганту ежегодно экономить миллиарды долларов. Цена акций Alphabet опустилась на 2,5%.

Оператор сетей ресторанов Darden Restaurants (SPB: DRI) в первом финквартале, который завершился 27 августа, увеличил чистую прибыль на 1% и выручку на 11,7%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий. Компания также подтвердила годовой прогноз. Тем не менее, ее стоимость уменьшилась на 2,7%.

Котировки акций KB Home снизились на 4,3%, несмотря на хорошую квартальную отчетность и улучшение прогноза. Строительная компания рассчитывает по итогам фингода, который завершится в ноябре, зафиксировать выручку в объеме около $6,3 млрд по сравнению с прежней оценкой $5,8-6,2 млрд. Аналитики ожидают в среднем $6,17 млрд.

В то же время акции FedEx Corp. (SPB: FDX) подскочили в цене на 4,5%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний увеличила чистую прибыль на 23,4% в первом финквартале (июнь-август) и повысила прогноз на фингод в целом.

Медиамагнат Руперт Мердок, которому сейчас 92 года, объявил об уходе с постов глав советов директоров Fox Corp. (SPB: FOX) и News Corp. (SPB: NWS) в середине ноября, когда состоятся общие собрания акционеров этих компаний. Бумаги Fox подорожали на 3,2%, News - на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 370,46 пункта (на 1,08%) - до 34070,42 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо Cisco стали акции Dow Inc. (SPB: DOW) и Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие на 2,8% и 2,6% соответственно. По итогам торгов из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросла стоимость только бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1,8% и 0,2% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 72,2 пункта (на 1,64%) и составило 4330 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 245,14 пункта (на 1,82%) - до 13223,98 пункта.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в ходе торгов в пятницу, в то время как остальные рынки Азии снижаются.

Инвесторы оценивают итоги заседания Банка Японии и статистику.

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.

В заявлении ЦБ отмечается, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 3,1% в годовом выражении, как и в июле. При этом эксперты ожидали замедления до 3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже семнадцать месяцев подряд.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК опустилось на 0,4%. С начала текущей недели он потерял около 4%, что является самым существенным недельным падением с декабря прошлого года, отмечает Trading Economics.

Лидерами снижения выступают акции интернет-компании Z Holdings Corp., подешевевшие на 2,9%, транспортных Kawasaki Kisen Kaisha и Nippon Yusen K.K. - на 2,8% и 2,6% соответственно, генерирующей Tokyo Electric Power - на 2,6%.

При этом растут котировки бумаг производителя оптики Nikon - на 3,1%, нефтяной Inpex - на 2%, авиакомпании ANA - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Наиболее значительный подъем среди компонентов Hang Seng показывают акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,4%, нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. - на 3,1%, выпускающей трикотажные изделия Shenzhou International Group - на 2,9%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2,5%, производителя компьютеров Lenovo - на 2,2%.

Помимо этого повышается стоимость бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,6% и 0,9% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,1%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,3%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 0,2%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,1%, сталелитейной Posco - на 1,4% и автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,2%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP растет на 0,1%, в то время как конкурирующей Rio Tinto снижается на 1,8%.

Цена бумаг золотодобывающей St. Barbara Ltd. падает на 3,8%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Marlet Watch

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $93,86 за баррель, что на $0,56 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов снизилась на $0,23 (0,3%) до $93,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,71 (0,79%), до $90,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,03 (менее 0,1%), до $89,63 за баррель.

"Устойчивое ралли на нефтяном рынке, наблюдавшееся в последние несколько недель, выдохлось, однако вчерашние колебания цен показали, что фаза консолидации может оказаться непростой, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Сохраняющаяся нервозность по поводу нестабильности поставок может предотвратить ощутимый или устойчивый откат цен".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 сентября 2023 года 13:56
Дивидендный профиль банковского сектора РФ останется привлекательным в 2024г - ПСБ
Дивидендный профиль российских акций банковского сектора останется привлекательным в следующем году, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "2,4 трлн рублей заработали российские банки за 8 месяцев 2023 года, прибыль достигла рекордного 2021 года. Результат во...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 13:26
Альфа-банк рекомендует воздержаться от вложений в нефтегазовые акции РФ в условиях неопределенности
Альфа-банк рекомендует инвесторам воздерживаться от вложений в акции российских нефтяных компаний в условиях неопределенности в отношении дальнейших фискальных мер и решений правительства РФ, сообщается в обзоре старшего аналитика Никиты Блохина. "Российские власти в четверг ввели полный запрет на...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 12:50
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг ФосАгро
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитиков. "Правительство РФ с 1 октября 2023 года вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Для "ФосАгро" экспортная ставка на удобрения поднимется с 7% до 10%....    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 12:21
Проблема дефицита поставок - главная идея торгов нефтью - "Открытие Инвестиции"
Бэквордация в нефтяных фьючерсах усиливается, проблема дефицита поставок сырья сохраняется, говорится в комментарии ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова. "После неуверенности в середине текущей недели нефть вновь...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 11:40
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек" на разнополярных факторах
Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала, индекс МосБиржи просел в район 3015 пунктов во главе с расписками Ozon.    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 11:33
Инвестпрофиль ТМК крепкий - ПСБ
Инвестиционный профиль ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) крепкий, ограничивающих факторов для выплат дивидендов в настоящее время нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже. Допэмиссия "ТМК" приведет к...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 11:04
Рубль пока сохраняет потенциал укрепления к 95 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
рс пары доллар/рубль пока сохраняет вероятность движения к уровню 95 руб./$1, чему может способствовать фактор приближающегося сентябрьского налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 10:43
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре инвесткомпании, в фокусе дня будут: - предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран еврозоны и США за сентябрь; - встреча А. Новака с главами нефтяных...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 10:23
Рубль, скорее всего, продолжит торги около 96 руб./$1 в пятницу - SberCIB
Национальная валюта, скорее всего, продолжит торговаться около уровня в 96 руб./$1 в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research. Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся вблизи $93,5 за баррель на торгах в пятницу, прогнозируют эксперты инвестбанка. "Несмотря на повышенные...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 10:10
Индекс Мосбиржи может завершить текущую неделю ниже 3000п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может завершить текущую неделю ниже уровня в 3000 пунктов, предполагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Прохождение вниз диапазона 3010-3025 пунктов по индексу Мосбиржи будет сигнализировать о продолжении коррекции. Вполне вероятно, что в начале торгов пятницы будут попытки...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 09:59
Покупка классических ОФЗ на горизонте от 3-6 месяцев по-прежнему выглядит рискованно - ПСБ
Покупка классических рублевых гособлигаций на горизонте от трех-шести месяцев по-прежнему выглядит рискованно, в текущей ситуации инвесторам стоит обратить внимание на новые выпуски корпоративных флоатеров, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ)...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 09:46
Прогноз курса рубля на уровне 92,5 руб./$1 на конец сентября 2023г пока сохраняет актуальность - ПСБ
Прогноз курса рубля по отношению к доллару США на уровне 92,5 руб./$1 на конец сентября 2023 года пока сохраняет актуальность, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Утром в пятницу американская валюта слабо подрастает. На мой взгляд, позиции доллара выглядят слабо с технической и...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 09:32
Риск продолжения снижения индекса Мосбиржи на торгах в пятницу высокий - БКС Экспресс
Риск продолжения снижения индекса Мосбиржи на торгах в пятницу высокий, однако возможный уход ниже круглой отметки в 3000 пунктов вряд ли приведет к продолжительному нисходящему движению, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций выглядит слабо на протяжении всей...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 09:19
Рост котировок нефти в пятницу может быть неустойчивым - БКС Экспресс
Рост котировок нефти марки Brent на торгах в пятницу может быть неустойчивым, при этом среднесрочно диапазон в $90-95 за баррель выглядит справедливым, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Коррекция нефтяных цен в четверг ослабла, контракты вновь развернулись в...    читать дальше
.
22 сентября 2023 года 09:08
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Ciena c прогнозной ценой $62,8
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Ciena Corp. c прогнозной стоимостью на уровне $62,8 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти. Спрос на сетевое оборудование...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.