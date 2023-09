S&P 500 и Nasdaq в четверг упали до минимумов с июня

Фондовые индексы США упали по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в пятницу, остальная Азия снижается. Цены на нефть поднимаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq упали в четверг до минимальных значений с июня, Dow Jones опустился до самой низкой отметки с середины июля.

Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, что может оказать давление на экономику США, пишет MarketWatch.

"ФРС считает, что сможет добиться "мягкой посадки" экономики, но если вы повысите ставки и будете удерживать их на высоком уровне в течение длительного периода, а цены на нефть пойдут против вас, как долго сможет продержаться потребитель?" - задается вопросом главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло. В числе негативных факторов он также отметил повышение доходности гособлигаций до максимальных отметок с 2006-2007 гг и укрепление курса доллара. "Всё это вносит свой вклад в усиление опасений", - добавил эксперт.

ФРС в среду оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Также участники рынка в четверг оценивали новую порцию статистики.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 201 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Сокращение стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали увеличение на 5 тыс., по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале сократилось на $2,4 млрд (на 1,1%) и составило $212,1 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составлял $214,5 млрд, а не $219,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста на 0,8% с объявленного ранее уровня января-марта - до $221 млрд, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в сентябре уменьшился до минус 13,5 пункта по сравнению с плюс 12 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного падения индикатора - до минус 0,7 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца - до 4,04 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали рост на 0,7%. Сокращение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, в результате чего объем перепродаж домов опустился до минимума за 7 месяцев. Это обусловлено повышением ставок по ипотечным кредитам, а также ростом цен на жилье.

Цена акций Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) снизилась за день на 3,9% после того, как производитель сетевого оборудования объявил о планируемой покупке разработчика программного обеспечения Splunk примерно за $28 млрд. При этом котировки бумаг Splunk взлетели почти на 21%.

Бумаги Broadcom (SPB: AVGO) подешевели на 2,7%. По данным СМИ, руководители Google, входящей в Alphabet Inc. (SPB: GOOG), активно обсуждают возможность отказа в 2027 году от покупки тензорных процессоров у Broadcom. В результате Google будет сама производить эти чипы, предназначенные для применения в сфере искусственного интеллекта, что поможет интернет-гиганту ежегодно экономить миллиарды долларов. Цена акций Alphabet опустилась на 2,5%.

Оператор сетей ресторанов Darden Restaurants (SPB: DRI) в первом финквартале, который завершился 27 августа, увеличил чистую прибыль на 1% и выручку на 11,7%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий. Компания также подтвердила годовой прогноз. Тем не менее, ее стоимость уменьшилась на 2,7%.

Котировки акций KB Home снизились на 4,3%, несмотря на хорошую квартальную отчетность и улучшение прогноза. Строительная компания рассчитывает по итогам фингода, который завершится в ноябре, зафиксировать выручку в объеме около $6,3 млрд по сравнению с прежней оценкой $5,8-6,2 млрд. Аналитики ожидают в среднем $6,17 млрд.

В то же время акции FedEx Corp. (SPB: FDX) подскочили в цене на 4,5%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний увеличила чистую прибыль на 23,4% в первом финквартале (июнь-август) и повысила прогноз на фингод в целом.

Медиамагнат Руперт Мердок, которому сейчас 92 года, объявил об уходе с постов глав советов директоров Fox Corp. (SPB: FOX) и News Corp. (SPB: NWS) в середине ноября, когда состоятся общие собрания акционеров этих компаний. Бумаги Fox подорожали на 3,2%, News - на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 370,46 пункта (на 1,08%) - до 34070,42 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо Cisco стали акции Dow Inc. (SPB: DOW) и Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие на 2,8% и 2,6% соответственно. По итогам торгов из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросла стоимость только бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1,8% и 0,2% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 72,2 пункта (на 1,64%) и составило 4330 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 245,14 пункта (на 1,82%) - до 13223,98 пункта.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в ходе торгов в пятницу, в то время как остальные рынки Азии снижаются.

Инвесторы оценивают итоги заседания Банка Японии и статистику.

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.

В заявлении ЦБ отмечается, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 3,1% в годовом выражении, как и в июле. При этом эксперты ожидали замедления до 3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже семнадцать месяцев подряд.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК опустилось на 0,4%. С начала текущей недели он потерял около 4%, что является самым существенным недельным падением с декабря прошлого года, отмечает Trading Economics.

Лидерами снижения выступают акции интернет-компании Z Holdings Corp., подешевевшие на 2,9%, транспортных Kawasaki Kisen Kaisha и Nippon Yusen K.K. - на 2,8% и 2,6% соответственно, генерирующей Tokyo Electric Power - на 2,6%.

При этом растут котировки бумаг производителя оптики Nikon - на 3,1%, нефтяной Inpex - на 2%, авиакомпании ANA - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Наиболее значительный подъем среди компонентов Hang Seng показывают акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,4%, нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. - на 3,1%, выпускающей трикотажные изделия Shenzhou International Group - на 2,9%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2,5%, производителя компьютеров Lenovo - на 2,2%.

Помимо этого повышается стоимость бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,6% и 0,9% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,1%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,3%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 0,2%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,1%, сталелитейной Posco - на 1,4% и автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,2%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP растет на 0,1%, в то время как конкурирующей Rio Tinto снижается на 1,8%.

Цена бумаг золотодобывающей St. Barbara Ltd. падает на 3,8%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Marlet Watch

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $93,86 за баррель, что на $0,56 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов снизилась на $0,23 (0,3%) до $93,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,71 (0,79%), до $90,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,03 (менее 0,1%), до $89,63 за баррель.

"Устойчивое ралли на нефтяном рынке, наблюдавшееся в последние несколько недель, выдохлось, однако вчерашние колебания цен показали, что фаза консолидации может оказаться непростой, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Сохраняющаяся нервозность по поводу нестабильности поставок может предотвратить ощутимый или устойчивый откат цен".