Рост котировок нефти в пятницу может быть неустойчивым - БКС Экспресс

Рост котировок нефти марки Brent на торгах в пятницу может быть неустойчивым, при этом среднесрочно диапазон в $90-95 за баррель выглядит справедливым, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Коррекция нефтяных цен в четверг ослабла, контракты вновь развернулись в сторону роста. Пока движение может быть неустойчивым, поскольку перед выходными участники предпочитают воздерживаться от активных действий, но на следующей неделе покупатели могут вновь перехватить инициативу, - пишет аналитик. - В целом пока нет убедительных причин списывать со счетов риски дальнейшего роста ставок центробанков в мире, так что сомнения рынка в силе спроса на нефть в какой-то момент могут возрасти. Тем не менее сокращение поставок странами ОПЕК+ убедили рынок в том, что до конца 2023 года в любом случае будет дефицит, а значит, цены будут оставаться высокими. Среднесрочно диапазон $90-95 за баррель нефти марки Brent выглядит справедливым. При этом кратковременно при появлении новых позитивных драйверов котировки вполне могут подскочить в район $100 за баррель".

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