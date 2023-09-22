"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Ciena c прогнозной ценой $62,8

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Ciena Corp. c прогнозной стоимостью на уровне $62,8 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти. Спрос на сетевое оборудование остается высоким, поскольку ведущие провайдеры дата-центров, облачных платформ и беспроводных сетей не скупятся на обновление инфраструктуры, так как им нужно поддерживать бесперебойную работу своих сервисов для конечных пользователей. В этом контексте долгосрочные перспективы Ciena выглядят достаточно оптимистично, а обширный портфель заказов лишний раз подтверждает наличие высокого спроса, - пишет эксперт Ксения Лапшина. - Считаем, отставание акций от широкого рынка неоправданно, и инвесторы недооценивают перспективы отрасли. На текущий момент акции эмитента торгуются с большим дисконтом по отношению к аналогам".

Ciena Corp. - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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