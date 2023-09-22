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22 сентября 2023 года 08:58

Рубль нейтрален к доллару и юаню на старте торгов на фоне решения об экспортных пошлинах

Москва. 22 сентября. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром в пятницу, рубль "взял паузу" в условиях плотного новостного потока.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96 руб./$1 (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 7,62 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 13,13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после укрепления в ходе предыдущих торгов держится на нейтральных позициях. Валютный рынок взял некоторую паузу для оценки плотного новостного потока последних дней, начиная от заявлений Минфина о восстановлении ряда мер валютного контроля, сигналов представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, и заканчивая свежим решением правительства России о введении экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля.

Правительство России к исходу четверга озвучило решение о введении с 1 октября экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Ставка пошлины составит 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США, 4,5% при 85-90 руб., 5,5% при 90-95 руб., 7% при 95 руб. и более. Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, кроме удобрений.

"Курсовая рента" для экспортеров минеральных удобрений будет не отдельной пошлиной, а надбавкой в 3 процентных пункта к уже введенным недавно пошлинам, следует из текста постановления правительства.

"Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен", - говорится в сообщении.

Новые пошлины не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы, и, таким образом, крупнейшими плательщикам будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля, удобрений.

В тексте постановления уточняется, что на октябрь размер пошлины будет рассчитываться исходя из среднего курса ЦБ за период с 26 августа по 27 сентября. В дальнейшем курс будет рассчитываться за месяц до 25-го числа календарного месяца, предшествующего периоду применения очередной ставки (то есть ставка на ноябрь будет рассчитываться исходя из среднего курса с 26 сентября по 25 октября).

Минэкономразвития должно будет публиковать размер ставки на каждый последующий месяц не позднее 26 числа предыдущего месяца. Новые экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года.

Предпосылок для дальнейшего укрепления нацвалюты достаточно. Поддержку рублю продолжают оказывать увеличенные с 14 сентября ЦБ объемы ежедневных продаж иностранной валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Период заметного влияния этого фактора завершается в пятницу.

Росту рубля также способствуют сигналы с сырьевого рынка. Цены на нефть эталонных марок росли на сообщениях о временном ограничении на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, однако затем несколько отошли от внутридневных максимумов. Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение принято с целью стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Цены на дизельное топливо в Европе в четверг выросли почти на 5% более чем до $1010 за тонну после заявления России о введении ограничений, отмечает Financial Times. Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке.

"Несмотря на то, что это временное ограничение, его последствия будут серьезными, поскольку Россия остается ключевым экспортером дизельного топлива на мировой рынок", - отмечает вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяному рынку Алан Гелдер.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,87 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $90,35 за баррель, что на 0,80% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 повысился на 1,03%, японский Nikkei 225 теряет 0,43%, гонконгский Hang Seng окреп на 1,35%, южнокорейский Kospi опустился на 0,24%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 1,25%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq упали в четверг до минимальных значений с июня, Dow Jones опустился до самой низкой отметки с середины июля. Итоги заседания Федрезерва заставляют инвесторов ожидать сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, что может оказать давление на экономику США. ФРС в среду оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Также участники рынка в четверг оценивали новую порцию статистики. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 201 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале сократилось на $2,4 млрд (на 1,1%) и составило $212,1 млрд, сообщило министерство торговли.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в сентябре уменьшился до минус 13,5 пункта по сравнению с плюс 12 пунктов месяцем ранее. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца - до 4,04 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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