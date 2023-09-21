Рубль укрепился в четверг благодаря продажам валюты Центробанком и в ожидании введения мер валютного контроля

Москва. 21 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились по итогам валютных торгов на Мосбирже в четверг; рубль укрепился к мировым валютам благодаря как увеличенным объемам продаж валюты Центробанком (на сумму 21,4 млрд рублей в день до конца этой недели), так и в ожидании введения ряда мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 95,91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,8525 руб./EUR1, подешевев на 1,17 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 66 копеек - до 98,58 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 5,3 копейки - до 13,108 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам по итогам торгов в четверг благодаря целому ряду факторов. Это и увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, и ожидания введения ряда мер валютного контроля, и возможность введения экспортной таможенной пошлины, привязанной к курсу рубля. Свою позитивную роль играют и высокие цены на нефть, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета.

ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырос до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля, позволяющих ограничить отток капитала через дружественные страны, сообщил накануне замминистра финансов Алексей Моисеев.

"У нас были введены достаточно серьезные меры валютного контроля в начале 2022 года, которые затем в течение лета 2022 года, когда рубль укрепился, поэтапно были смягчены. В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, поскольку меры еще обсуждаются, и пока не ясно, какие из них будут в итоге реализованы, и которые позволили бы на временной основе - понятно, что долгосрочно курс рубля зависит от макроэкономических факторов, о которых говорил Алексей Борисович (Заботкин, зампред ЦБ - ИФ) - ну а временные колебания валютный контроль в состоянии сдерживать", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по финрынку.

"Соответственно, направлены эти меры (...) в первую очередь на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны. К сожалению, там в ситуации, когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, отток капитала через дружественные страны и причем в рублях - мы отчасти оказались заложниками собственной политики по продвижению использования рубля в международных расчетах - приводит к тому, что те, кто занимается не расчетами, а конкретно выводом капитала, пользуются вот этим льготным режимом работы с дружественными странами в рублях", - сказал замминистра.

По его словам, Минфин подготовил ряд предложений по этому поводу, они сейчас обсуждаются. "Надеюсь, в скором времени мы сможем объявить широкой общественности об этих решениях, которые были приняты, будут эти меры вводиться или нет", - отметил Моисеев.

Кроме того, российские власти могут воспользоваться новым инструментом пополнения бюджета, изъяв у экспортеров часть "курсовой ренты". Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения, в правительстве рассматривается возможность введения экспортной таможенной пошлины на широкую номенклатуру товаров, размер которой будет привязан к курсу доллара и будет увеличиваться по мере ослабления рубля (и, соответственно, роста доходов компаний-экспортеров в национальной валюте).

По словам одного из собеседников агентства, недавно этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве, по итогам которого было признано целесообразным ввести "плавающие" пошлины при курсе от 80 руб./$1 уже с 1 октября. Размеры пошлины пока не определены, в разных редакциях проекта при курсе 80-85 руб./$1 предусмотрена ставка 3% или 4% от таможенной стоимости, есть варианты и по верхней планке: 5,5% при курсе выше 90 руб./$1, или 5,5% при 90-95 руб./$1, и 7% при курсе выше 95 руб./$1 (как сейчас). Под действие экспортной пошлины не будут подпадать нефть и газ, зерно, лом металлов, лесоматериалы, а также еще ряд позиций, объединенных в группы 84-96 ТН ВЭД. Минеральные удобрения, в отношении которых экспортная пошлина недавно уже введена, от "курсовой пошлины" освобождать не планируется - для них она будет дополнительной.

Один из источников "Интерфакса" говорит, что пошлины планируется ввести до 31 декабря 2024 г, другой собеседник слышал, что речь идет пока о краткосрочном варианте, с 1 октября и до конца 2023г, то есть на три месяца. Решение в высокой степени готовности, отмечает один из источников "Интерфакса". По информации другого собеседника, оно уже получило одобрение подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Цены на нефть подскочили на торгах в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, однако затем несколько отошли от внутридневных максимумов. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение принято с целью стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $93,61 за баррель, что на 0,09% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась к этому времени на 0,24%, до $89,88 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $94,6 за баррель, WTI - до $90,98 за баррель. Цены на дизельное топливо в Европе выросли после заявления России о введении ограничений в четверг почти на 5%, более чем до $1010 за тонну, отмечает Financial Times.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно, усугубит его нехватку на глобальном рынке. "Несмотря на то, что это временное ограничение, его последствия будут серьезными, поскольку Россия остается ключевым экспортером дизельного топлива на мировой рынок", - отмечает вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяному рынку Алан Гелдер. "Глобальной нефтеперерабатывающей системе будет сложно заместить потерянные российские поставки в тот самый момент, когда мировые запасы дизельного топлива находятся на низких уровнях", - говорит Гелдер.

"К вечеру четверга курс валютной пары "доллар-рубль" вернулся к уровням ближе к отметке 96 руб./$1 после краткосрочного снижения в середине дня до 95,36 руб./$1. Укреплению рубля способствовали как сообщения СМИ о рассмотрении правительством введения экспортных пошлин на широкий список товаров, которые могут привести к увеличению объема продаж валюты экспортерами, так и действующие на этой неделе повышенные объемы продаж юаней Центробанком. Однако усиление позиций доллара на мировом рынке Forex после достаточно "жесткого" комментария главы ФРС США по итогам заседания комитета FOMC не позволило рублю развить укрепление", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "рубль после позитивного старта немного сдал позиции, но вскоре вернулся к восходящей динамике, обновив недельный максимум. Дополнительное предложение иностранной валюты как со стороны экспортеров, продающих ее для фискальных выплат, так и со стороны ЦБ все же способствует постепенному укреплению рубля. Правда, уже с понедельника Банк России будет продавать валюты в 10 раз меньше, то есть вернется к прежним ежедневным объемам. А в конце следующей недели завершится налоговой период. В результате в лучшем случае темпы укрепления рубля могут замедлиться".

"Словесные интервенции российских властей относительно возможного введения ряда мер валютного контроля оказывают конъюнктурную поддержку рублю, который после экспирации сентябрьских валютных деривативов на Московской бирже, скорее всего, продолжит тяготеть к укреплению", - считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

В свою очередь портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова отмечает, что "российский рубль сегодня укрепился в основных валютных парах. Спрос на нацвалюту поддерживается со стороны российских экспортеров, которые реализуют часть валютной выручки в преддверии погашения налоговых обязательств сентября, а также Банком России, увеличившим продажу валюты в период с 14 по 22 сентября в 9,3 раза - до 21,4 млрд рублей в день вместо 2,3 млрд рублей, обозначенных ранее".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 22 сентября на 54,1 копейки, до 96,0762 руб./$1, и опустил курс евро на 1,01 рубля, до 102,3606 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 54,5 копейки по отношению к среде и составил 96,0691 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 51,2 копейки и составил 96,0884 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 543,495 млн, из которых $361,844 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 181,651 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 21 сентября упал на 92,67 копейки, до 102,4205 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" потерял 1,05 рубля, опустившись до 102,3112 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR831,247 млн, из которых EUR265,452 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR565,795 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в среду относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 21 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 сентября снизилась на 11 базисных пунктов - до 12,44% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 2 базисных пункта - до 12,09% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 9,63% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,54% годовых.